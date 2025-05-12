Дитина повинна рости в любові, а не в стінах

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях активно реалізується проєкт «Обійми 2.0», який підтримує реформу деінституалізації та сприяє розвитку альтернативних форм сімейного виховання.

«Кожна дитина має право зростати в люблячій, турботливій родині, де на першому місці - збереження гідності людини. На жаль, не всі діти мають таку можливість. Тому ми працюємо над розвитком та популяризацією альтернативних форм сімейного виховання, заради майбутнього кожної дитини, яка зараз перебуває в інституціях», - ділиться проєктна менеджерка Ярина Юричко.

За даними Нацсоцслужби, станом на 30 вересня 2024 року в інституційних закладах цілодобово перебували (проживали) 26 300 дітей, включно з дітьми, які тимчасово переміщені (евакуйовані) в межах України чи за кордон.

Проєкт «Обійми 2.0» підтримує реформу деінституалізації в Україні, щоб змінити цю статистику.

«Самотужки впроваджувати альтернативні форми виховання складно. Проте з належною підтримкою цей шлях стає значно легшим. У рамках проєкту передбачені тренінги для працівників соціальних служб, супервізійні зустрічі та розробка методичних ресурсів», - зазначає координаторка мобільних груп Анна Кіх.

Особливу увагу в проєкті приділено формуванню культури прийняття альтернативних форм виховання. Для цього мобільні групи, до складу яких входять соціальні працівники, психологи та юристи, відвідують громади, проводять консультації та підтримують тих, хто готовий обрати альтернативні форми виховання.

Проєкт «Обійми 2.0» реалізується БО «Українська Освітня Платформа» за підтримки International Rescue Committee в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Реалізовані матеріали не завжди відповідають поглядам IRC.

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