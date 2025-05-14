TikTok запускає функцію, яка перетворює фото на короткі відео за допомогою ШІ

TikTok представив нову функцію під назвою AI Alive, яка дозволяє перетворювати фотографії на відео безпосередньо у TikTok Stories. Про це повідомила пресслужба застосунку.

Нова технологія створена для того, щоб кожен охочий міг легко реалізовувати свої творчі ідеї, навіть не маючи досвіду відеомонтажу.

За словами розробників, AI Alive оживляє знімки за допомогою штучного інтелекту — додає рух, ефекти та звуки, створюючи короткометражні відео.

«Уявіть, як ви робите безтурботну фотографію заходу сонця і з легкістю перетворюєте її на кінематографічний кліп: небо поступово змінює відтінки, хмари ліниво пливуть, а навколишні звуки хвиль, що розбиваються вдалині, оживляють сцену», — повідомили у пресслужбі TikTok.

Щоб скористатися функцією, потрібно відкрити Story Camera, натиснувши синій «+» у верхній частині сторінки «Вхідні» або сторінки «Профіль».

Після цього треба вибрати одну фотографію зі свого альбому Stories і в меню редагування на правій панелі з’явиться іконка AI Alive.

Після створення відео його можна буде переглянути у стрічках «Для вас», «Підписники» або у профілі.