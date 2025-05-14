У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку

Укриття в одному з дитячих садків Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві завершили ремонт ще одного захисного укриття в яслах-садку. Облаштоване приміщення розраховане на 150 дітей та вихователів і відповідає вимогам безпеки.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, укриття обладнане всім необхідним для комфортного й безпечного перебування дітей та працівників під час повітряної тривоги. Зокрема, там є вентиляція, водопостачання, електричне освітлення, зони для сидіння та відпочинку, санвузол, аптечка й засоби зв’язку.

«Кожне облаштоване укриття — це ще один крок до більш безпечного середовища для наших дітей», — йдеться у повідомленні.

Укриття в одному з дитячих садків Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада Укриття в одному з дитячих садків Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада Укриття в одному з дитячих садків Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві завершили облаштування безпечного укриття в одному з ясел-садків. Новостворений простір розрахований на 250 вихованців та працівників закладу.