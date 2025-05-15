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Вашингтон витратить до $45 млн на парад до ювілею армії США і дня народження Трампа

Президент США Дональд Трамп, фото: AFPПрезидент США Дональд Трамп, фото: AFP

14 червня у Вашингтоні пройде військовий парад із нагоди 250-річчя армії США, який співпаде з 79-м днем народження Дональда Трампа. Вулицями столиці проїдуть близько 25 танків, зокрема M1 Abrams.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.

За даними ЗМІ, парад обійдеться бюджету від 25 до 45 мільйонів доларів. Один із чиновників уточнив, що парад збільшив витрати на кілька мільйонів.

Зазначається, що на святкування планують залучити понад 6 500 військових, близько 150 одиниць техніки й 50 літаків. Оцінки не включають додаткові витрати міста, такі як прибирання чи ремонт доріг після проходження важкої техніки.

Критики назвали парад показовим марнотратством і «авторитарною демонстрацією сили», особливо з огляду на скорочення бюджетних витрат, які просуває адміністрація Дональда Трампа.

Нагадаємо, що раніше американський президент заявив, що Сполучені Штати відзначатимуть День перемоги у Другій світовій війні 8 травня, а День перемоги у Першій світовій — 11 листопада. Дональд Трамп зазначив, що саме США зробили найбільший внесок у перемогу над нацизмом, тому, за його словами, настав час віддати належне цим досягненням.

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