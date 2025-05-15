Миколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги від благодійників
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- Альона Коханчук
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15:05, 15 травня, 2025
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Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав сучасні реанімобілі класу С. Їх передала ініціатива «Кримський Фронт», до якої входять благодійні фонди та організації, зокрема Меджліс кримськотатарського народу.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який був присутній при передачі автомобілів, зазначив, що оновлення автопарку екстреної медицини — важливе завдання, адже швидкі мають бути сучасними та готовими до виклику. За час війни в Україні вже передали 2500 нових автомобілів.
Зазначається, що нові реанімобілі дозволять оперативно надавати допомогу в найскладніших умовах, зокрема в районах, що регулярно страждають від ворожих обстрілів, таких як Куцурубська та Очаківська громади.
Нагадаємо, що раніше Миколаїв отримав два автомобілі швидкої медичної допомоги в рамках співпраці з німецьким містом-побратимом Ганновер.
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