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Миколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги від благодійників

Миколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав сучасні реанімобілі класу С. Їх передала ініціатива «Кримський Фронт», до якої входять благодійні фонди та організації, зокрема Меджліс кримськотатарського народу.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який був присутній при передачі автомобілів, зазначив, що оновлення автопарку екстреної медицини — важливе завдання, адже швидкі мають бути сучасними та готовими до виклику. За час війни в Україні вже передали 2500 нових автомобілів.

Зазначається, що нові реанімобілі дозволять оперативно надавати допомогу в найскладніших умовах, зокрема в районах, що регулярно страждають від ворожих обстрілів, таких як Куцурубська та Очаківська громади.

Миколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала три нові автомобілі швидкої допомоги. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що раніше Миколаїв отримав два автомобілі швидкої медичної допомоги в рамках співпраці з німецьким містом-побратимом Ганновер.

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