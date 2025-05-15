У мікрорайоні Соляні облаштували укриття в дитячому садочку

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві, в мікрорайоні Соляні відновили ще одне укриття в дитячому садочку. Сховище може вмістити до 800 осіб.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що укриття оснащене сучасною вентиляцією, безпровідним інтернетом, аварійним та звичайним освітленням, обігрівачами. Також там встановили систему очистки води зворотнім осмосом та зробили необхідний запас питної і технічної води. Крім цього, у приміщенні облаштовані туалети та медичний куток.

«Це було підвальне приміщення з низькими стелями та кривими стінами. Зараз тут гарно та безпечно. Дітки називають це місце кімнатою розваг, тому що наш колектив зробив все, аби цей простір став яскравим та затишним. Ми дякуємо всім, хто допоміг реалізувати це укриття», — розповіла директорка садочку Олена.

Також долали, що навчальний заклад відкриває також п’ять інклюзивних груп, де будуть навчатися дітки з особливими потребами. Для цього садочок має асистентів-вихователів, які працюватимуть з малечею індивідуально.

Директорка садочку Олена. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві облаштували укриття в дитячому садку. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, у Миколаєві завершили ремонт ще одного захисного укриття в яслах-садку. Облаштоване приміщення розраховане на 150 дітей та вихователів і відповідає вимогам безпеки.