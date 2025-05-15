Миколаївські політики та посадовці показали у соцмережах свої вишиванки
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- Даріна Мельничук
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15:22, 15 травня, 2025
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З нагоди Дня вишиванки депутати, представники місцевої влади, культури, державні службовці та комунальники з Миколаєва опублікували у соціальних мережах світлини в традиційному українському вбранні.
Мешканці міста долучились до ініціативи, публікуючи не лише офіційні, а й сімейні фото у вишиванках. Таким чином вони привітали громадян зі святом і підтримали національні цінності та культурну спадщину.
Редакція «МикВісті» зібрала фотографії миколаївців в українському вбранні.
«Сьогодні колектив КП ММР «Миколаївелектротранс» традиційно долучився до свята, вдягнувши національний одяг — символ сили, єдності та глибокого коріння нашого народу. Вишиванка — це не просто традиція. Це код нашої культури, яку ми зберігаємо, передаємо і захищаємо навіть у найтяжчі часи», — йдеться у публікацїї.
«Для українців вишиванка — це більше, ніж одяг. Це своєрідний код нації, вишитий на полотні. Візерунки, кольори, орнаменти мають своє значення, передаються з покоління в покоління, несуть у собі історичну пам’ять та духовність. Для працівників «Миколаївських парків» це був день, коли патріотизм і професіоналізм поєдналися у простому, але глибокому вчинку — вдягти вишиванку та показати: ми — українці, і ми сильні своєю єдністю», — йдеться у публікацїї.
«Сьогодні, коли на передовій стоять наші захисники, коли міста і села переживають ракетні удари, коли мільйони українців були змушені залишити свої домівки, — вишиванка набуває ще глибшого змісту. Вона об'єднує нас незалежно від кордонів, мов і обставин. Наш колектив у цей день одягає вишиванки не лише як шану традиції, а й як знак вдячності тим, хто захищає Україну, і як прояв нашої нескореності», — йдеться у публікації.
«Сьогодні, 15 травня, працівники ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» вже традиційно долучилися до святкування Дня вишиванки — свята української ідентичності, культури та єдності. Вишиванка — це не просто одяг. Це код нації, символ незламності та краси українського народу», — йдеться у публікації.
«Сьогодні поліцейські, як і кожен українець, вбралися у мальовничі сорочки. Візерунки — різноманітні та кожен говорить про історію, силу і незламність нашого народу. Крізь століття, вишиванка вже стала одностроєм для кожного з нас. Особливим захистом для військових та поліцейських, для усіх, хто на бойових завданнях і бойових постах пліч-о-пліч боронять Україну», — йдеться у публікації.
Нагадаємо, 15 травня, на честь свята проїзд у автобусах «Миколаївпастранс» буде безкоштовним для всіх, хто вдягнеться у вишиванки.