Миколаївські політики та посадовці показали у соцмережах свої вишиванки

З нагоди Дня вишиванки депутати, представники місцевої влади, культури, державні службовці та комунальники з Миколаєва опублікували у соціальних мережах світлини в традиційному українському вбранні.

Мешканці міста долучились до ініціативи, публікуючи не лише офіційні, а й сімейні фото у вишиванках. Таким чином вони привітали громадян зі святом і підтримали національні цінності та культурну спадщину.

Редакція «МикВісті» зібрала фотографії миколаївців в українському вбранні.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Скриншот із соцмереж Олександра Сєнкевича

Керівник КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Скриншот із соцмереж Дмитра Тесленка

Депутат Миколаївської міської ради Олександр Береза. Фото з соцмереж Олександра Берези

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс». Фото: Миколаївелектротранс

«Сьогодні колектив КП ММР «Миколаївелектротранс» традиційно долучився до свята, вдягнувши національний одяг — символ сили, єдності та глибокого коріння нашого народу. Вишиванка — це не просто традиція. Це код нашої культури, яку ми зберігаємо, передаємо і захищаємо навіть у найтяжчі часи», — йдеться у публікацїї.

Депутатка Миколаївської міської ради Наталія Горбенко. Скриншот із з соцмереж Наталії Горбенко

Комунальне підприємство «Миколаївські парки». Фото з соцмереж Миколаївські парки

«Для українців вишиванка — це більше, ніж одяг. Це своєрідний код нації, вишитий на полотні. Візерунки, кольори, орнаменти мають своє значення, передаються з покоління в покоління, несуть у собі історичну пам’ять та духовність. Для працівників «Миколаївських парків» це був день, коли патріотизм і професіоналізм поєдналися у простому, але глибокому вчинку — вдягти вишиванку та показати: ми — українці, і ми сильні своєю єдністю», — йдеться у публікацїї.

Колектив Миколаївського зоопарку. Фото з соцмереж директора зоопарку Володимира Топчого

Депутат Миколаївської міськради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська. Скриншот із соцмереж

Колектив адміністрації Центрального району. Фото з соцмереж депутата Миколаївської міської ради Олександра Берези

Колектив Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради. Фото з соцмереж

«Сьогодні, коли на передовій стоять наші захисники, коли міста і села переживають ракетні удари, коли мільйони українців були змушені залишити свої домівки, — вишиванка набуває ще глибшого змісту. Вона об'єднує нас незалежно від кордонів, мов і обставин. Наш колектив у цей день одягає вишиванки не лише як шану традиції, а й як знак вдячності тим, хто захищає Україну, і як прояв нашої нескореності», — йдеться у публікації.

Голова фракції «Слуга народу» Миколаївської міської ради Раміль Агабеков. Фото з соцмереж Раміля Агабекова

Колектив ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Фото з соцмереж підприємства

«Сьогодні, 15 травня, працівники ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» вже традиційно долучилися до святкування Дня вишиванки — свята української ідентичності, культури та єдності. Вишиванка — це не просто одяг. Це код нації, символ незламності та краси українського народу», — йдеться у публікації.

Поліція Миколаївської області. Фото з соцмереж Поліція Миколаївської області. Фото з соцмереж

«Сьогодні поліцейські, як і кожен українець, вбралися у мальовничі сорочки. Візерунки — різноманітні та кожен говорить про історію, силу і незламність нашого народу. Крізь століття, вишиванка вже стала одностроєм для кожного з нас. Особливим захистом для військових та поліцейських, для усіх, хто на бойових завданнях і бойових постах пліч-о-пліч боронять Україну», — йдеться у публікації.

Радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський. Скриншот із соцмереж

Артисти Миколаївського академічного обласного театру ляльок. Фото: Олена Антонова

Заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андреєв із дружиною Іриною Андреєвою. Фото з соцмереж

Нагадаємо, 15 травня, на честь свята проїзд у автобусах «Миколаївпастранс» буде безкоштовним для всіх, хто вдягнеться у вишиванки.