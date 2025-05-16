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Україна заплатила $770 млн за зброю, яку так і не отримала, — Financial Times

Українські військовослужбовці використовують американський ракетний комплекс Javelin. Фото: APУкраїнські військовослужбовці використовують американський ракетний комплекс Javelin. Фото: AP

За три роки повномасштабної війни Україна виплатила 770 мільйонів доларів авансом іноземним брокерам за зброю, яка так і не була поставлена.

Про це пише Financial Times з посиланням на анонімні джерела в українському уряді.

Ця сума складає значну частину річного бюджету на озброєння, що після вторгнення коливається в межах 6-8 мільярдів доларів.

Згодом стало відомо, що в окремих угодах, зокрема в контракті на постачання 120-мм мінометів із Судану у 2022 році, фігурували продавці, пов’язані з російською ФСБ та приватною військовою компанією «Вагнер».

Наразі десятки українських посадовців, причетних до цих контрактів, перебувають під слідством. Деякі чиновники, залучені до угод із закупівлі зброї за кордоном, вже були звільнені або звинувачені в корупції.

За інформацією видання, більшість проблемних контрактів укладали без ретельної перевірки через слабкий внутрішній контроль та поспіх у фінансуванні угод.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Німеччина спільно розроблятимуть нову зброю «глибокого точного удару» з дальністю дії понад 2 тисячі кілометрів. 

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