У Миколаєві тимчасово змінюють рух тролейбусів №7, №8 та №9
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- Даріна Мельничук
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11:33, 17 травня, 2025
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З 17 травня у Миколаєві тимчасово змінюється рух тролейбусних маршрутів №7, №8 та №9.
Про це повідомляє «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що з 9:00 через проведенням робіт комунальним підприємством «Миколаївські парки», тимчасово перекриють ділянку дороги від вулиці Скоропадського до проспекту Центрального у напрямку до мікрорайону Намив та залізничного вокзалу «Миколаїв-Вантажний».
У зв’язку з цим рух тролейбусів змінено наступним чином:
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Маршрут №7: з мікрорайону Північний по вулиці Аркасівській до вулиці Скоропадського, далі — по вулиці Рюміна на проспект Центральний, після чого — за звичним маршрутом;
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Маршрут №8: з мікрорайону Матвіївка по вулиці Аркасівській до вулиці Скоропадського, далі — через вулицю Рюміна по проспекту Центральному до залізничного вокзалу «Миколаїв-Вантажний», а потім — за звичним маршрутом;
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Маршрут №9: курсуватиме в обидва напрямки через вулицю Велика Морська.
Рух за звичними маршрутами буде відновлено після завершення робіт. Про це повідомлять додатково.
Нагадаємо, через аварію на мережах МКП «Миколаївводоканал» тимчасово змінено рух трамваїв у напрямку Широкої Балки. Обмеження діятимуть з 10:00 і, за попередньою інформацією, триватимуть до кінця дня.
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