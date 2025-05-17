У Миколаєві тимчасово змінюють рух тролейбусів №7, №8 та №9

Рух тролейбусів №7, №8 та №9 у Миколаєві тимчасово змінюють. Фото: «МикВісті»

З 17 травня у Миколаєві тимчасово змінюється рух тролейбусних маршрутів №7, №8 та №9.

Про це повідомляє «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що з 9:00 через проведенням робіт комунальним підприємством «Миколаївські парки», тимчасово перекриють ділянку дороги від вулиці Скоропадського до проспекту Центрального у напрямку до мікрорайону Намив та залізничного вокзалу «Миколаїв-Вантажний».

У зв’язку з цим рух тролейбусів змінено наступним чином:

Маршрут №7: з мікрорайону Північний по вулиці Аркасівській до вулиці Скоропадського, далі — по вулиці Рюміна на проспект Центральний, після чого — за звичним маршрутом;

Маршрут №8: з мікрорайону Матвіївка по вулиці Аркасівській до вулиці Скоропадського, далі — через вулицю Рюміна по проспекту Центральному до залізничного вокзалу «Миколаїв-Вантажний», а потім — за звичним маршрутом;

Маршрут №9: курсуватиме в обидва напрямки через вулицю Велика Морська.

Рух за звичними маршрутами буде відновлено після завершення робіт. Про це повідомлять додатково.

Нагадаємо, через аварію на мережах МКП «Миколаївводоканал» тимчасово змінено рух трамваїв у напрямку Широкої Балки. Обмеження діятимуть з 10:00 і, за попередньою інформацією, триватимуть до кінця дня.