«Дошка чекісту Гефту впала від сорому»: в Одесі невідомі демонтували таблички радянським діячам

Демонтовані дошки та адресні таблички на честь радянських діячів в Одесі. Фото: Деколонізація. Україні

В Одесі невідомі демонтували кілька меморіальних дошок та адресних табличок на честь російських та радянських діячів. Частина з них була включена до офіційного списку на демонтаж.

Про це повідомила громадська ініціатива «Деколонізація. Україна», опублікувавши відповідні фото та дописи у соцмережах.

Демонтовані дошки та адресні таблички на честь радянських діячів в Одесі. Фото: Деколонізація. Україні Демонтовані дошки та адресні таблички на честь радянських діячів в Одесі. Фото: Деколонізація. Україні Демонтовані дошки та адресні таблички на честь радянських діячів в Одесі. Фото: Деколонізація. Україні

Дописи організація публікувала впродовж 17-18 травня, на них зафіксовані розбиті дошки та зняті адресні таблички присвячені радянському лейтенанту Петру Шмідту, письменнику Івану Буніну, чекісту-розвіднику Миколі Гефту, герою Радянського Союзу Дмитру Медведєву, а також барельєф Олександра Пушкіна на вулиці Дерибасівській.

«Кажуть, що кілька днів тому в Одесі був сильний вітер і він зносив радянські меморіальні дошки», — йдеться в одному з дописів.

Хто саме здійснив демонтаж, не уточнюється. Утім, в одному з дописів зазначається, що триває «деколонізаційний рейд».

Демонтовані дошки та адресні таблички на честь радянських діячів в Одесі. Фото: Деколонізація. Україні Демонтовані дошки та адресні таблички на честь радянських діячів в Одесі. Фото: Деколонізація. Україні Демонтовані дошки та адресні таблички на честь радянських діячів в Одесі. Фото: Деколонізація. Україні

Більшість повідомлень містить іронічні та саркастичні підтексти.

«Дошка чекісту Гефту в Одесі впала від сорому, що її не могли демонтувати за 10 років декомунізації», — написано у коментарі. «Як повіє буйнесенький вітер з широких степів. Одеса. Перший Пушкін впав від вітру. Впевнені, що вітер може бути такий, що впаде і основний», — зазначається у дописі.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» передало до музею демонтовані елементи меморіального комплексу на честь 68 десантників-ольшанців. До музейної експозиції увійшли літери з напису «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» та зірка героя.