«Дошка чекісту Гефту впала від сорому»: в Одесі невідомі демонтували таблички радянським діячам
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- Світлана Іванченко
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20:55, 18 травня, 2025
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В Одесі невідомі демонтували кілька меморіальних дошок та адресних табличок на честь російських та радянських діячів. Частина з них була включена до офіційного списку на демонтаж.
Про це повідомила громадська ініціатива «Деколонізація. Україна», опублікувавши відповідні фото та дописи у соцмережах.
Дописи організація публікувала впродовж 17-18 травня, на них зафіксовані розбиті дошки та зняті адресні таблички присвячені радянському лейтенанту Петру Шмідту, письменнику Івану Буніну, чекісту-розвіднику Миколі Гефту, герою Радянського Союзу Дмитру Медведєву, а також барельєф Олександра Пушкіна на вулиці Дерибасівській.
«Кажуть, що кілька днів тому в Одесі був сильний вітер і він зносив радянські меморіальні дошки», — йдеться в одному з дописів.
Хто саме здійснив демонтаж, не уточнюється. Утім, в одному з дописів зазначається, що триває «деколонізаційний рейд».
Більшість повідомлень містить іронічні та саркастичні підтексти.
«Дошка чекісту Гефту в Одесі впала від сорому, що її не могли демонтувати за 10 років декомунізації», — написано у коментарі.
«Як повіє буйнесенький вітер з широких степів. Одеса. Перший Пушкін впав від вітру. Впевнені, що вітер може бути такий, що впаде і основний», — зазначається у дописі.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» передало до музею демонтовані елементи меморіального комплексу на честь 68 десантників-ольшанців. До музейної експозиції увійшли літери з напису «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» та зірка героя.
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