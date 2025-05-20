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В Україні почали аудит системи військової освіти за стандартами НАТО

В Україні почали аудит системи військової освіти за стандартами НАТО, фото: МіноборониВ Україні почали аудит системи військової освіти за стандартами НАТО, фото: Міноборони

Україна отримала від експертів НАТО повний перелік критеріїв відповідності та оцінювання для проведення інституційного аудиту системи військової освіти.

Як повідомили у Міністерстві оборони, вже стартував аналіз підготовки військовослужбовців.

Зазначається, що критерії оцінювання охоплюють аналіз сумісності української військової освіти зі стандартами Альянсу, ефективність навчальних програм, а також рівень професійної підготовки викладачів.

Аудит проходитиме у кілька етапів, а його фінансування забезпечують партнери з Литви. Завершення перевірки заплановано до кінця поточного року.

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Успішне проходження аудиту відкриє Україні можливість подати заявку на сертифікацію курсів професійної військової освіти, що дозволить залучати до навчання військовослужбовців держав-партнерів НАТО, зазначив директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко.

На першому етапі, у травні, військові виші підготують звіти самооцінювання та заповнять опитувальники щодо відповідності критеріям НАТО.

З червня по вересень група експертів Альянсу проаналізує ці документи, а потім прибуде до України для зустрічей з представниками військових освітніх закладів.

Завершальним етапом стане фінальний звіт аудиторів, який очікується у грудні.

Звіти та опитувальники охоплюють широкий спектр питань, серед яких:

  • відповідність навчальних програм стандартам НАТО;
  • ефективність методик викладання та рівень засвоєння матеріалу;
  • актуальність дисциплін для потреб військової служби;
  • професійна кваліфікація викладацького складу.

Крім того, оцінюватимуть управлінські процеси, якість контролю знань, використання сучасних освітніх технологій, а також дотримання принципів цивільного контролю та демократичності.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки очікує, що за підсумками весняної сесії значна кількість студентів-чоловіків буде відрахована.

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