На Херсонщині триває посівна: фермери засіяли вже майже 50 тисяч гектарів
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- Даріна Мельничук
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16:45, 20 травня, 2025
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У Херсонській області триває посівна кампанія. Цього року аграрії планують засіяти близько 250 тисяч гектарів — це у півтора рази більше, ніж торік.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що станом на зараз вже засіяно майже 50 тисяч гектарів. Йдеться про ярі зернові, зернобобові, технічні культури, овочі, картоплю, а також кавуни і дині.
Крім того, восени 2024 року агровиробники провели посів озимих культур — пшениці, ячменю та ріпаку — на площі понад 110 тисяч гектарів.
«Попри усі випробування та біди, які принесла Росія на херсонську землю, наші аграрії продовжують невтомно засівати поля Херсонщини. І щороку кількість земель, на яких вирощують найкращу продукцію, — лише зростає», — наголосив під час брифінгу перший заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.
Нагадаємо, що цьогоріч аграрії Миколаївщини планують засіяти понад 1,4 мільйона гектарів — це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. До 2022 року в області щороку засівали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів полів.
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