  • вівторок

    20 травня, 2025

  • 14.9°
    Гроза

    Миколаїв

  • 20 травня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 14.9° Гроза

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині триває посівна: фермери засіяли вже майже 50 тисяч гектарів

Посівна на Херсонщині. Скриншот з відео Херсонська ОВАПосівна на Херсонщині. Скриншот з відео Херсонська ОВА

У Херсонській області триває посівна кампанія. Цього року аграрії планують засіяти близько 250 тисяч гектарів — це у півтора рази більше, ніж торік.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що станом на зараз вже засіяно майже 50 тисяч гектарів. Йдеться про ярі зернові, зернобобові, технічні культури, овочі, картоплю, а також кавуни і дині.

Крім того, восени 2024 року агровиробники провели посів озимих культур — пшениці, ячменю та ріпаку — на площі понад 110 тисяч гектарів.

«Попри усі випробування та біди, які принесла Росія на херсонську землю, наші аграрії продовжують невтомно засівати поля Херсонщини. І щороку кількість земель, на яких вирощують найкращу продукцію, — лише зростає», — наголосив під час брифінгу перший заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

Посівна на Херсонщині. Скриншот з відео Херсонська ОВАПосівна на Херсонщині. Скриншот з відео Херсонська ОВА
Посівна на Херсонщині. Скриншот з відео Херсонська ОВАПосівна на Херсонщині. Скриншот з відео Херсонська ОВА

Нагадаємо, що цьогоріч аграрії Миколаївщини планують засіяти понад 1,4 мільйона гектарів — це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. До 2022 року в області щороку засівали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів полів.

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині за тиждень знищили понад 1600 російських дронів
У Херсоні оштрафували водія, який припаркувався в забороненому місці, ховаючись від дронів
Через бойові дії повітря Херсонщини забруднене токсичними речовинами
Реклама

Читайте також:

новини

Обшук в «Миколаївобленерго»: слідчі вивчають, як «Светолюкс» переміг у тендері на ₴74 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

У міськздоров’я Миколаєва пояснили необхідність об’єднання лікарень вже в цьому році: Щоб отримати більше грошей від НСЗУ

Катерина Середа
новини

Мерія Миколаєва подала черговий проєкт відновлення: Водний палац на Набережній

Юлія Бойченко
новини

«Торговий майданчик. Просто бізнес», — посадовець мерії Миколаєва порівняв «пакетні» земельні сесії міськради з базаром

Катерина Середа
новини

Головний антикорупціонер мерії Миколаєва виступив проти пакетних голосувань по землі

Катерина Середа

Останні новини про: Херсонщина

Через бойові дії повітря Херсонщини забруднене токсичними речовинами
У Херсоні оштрафували водія, який припаркувався в забороненому місці, ховаючись від дронів
На Херсонщині за тиждень знищили понад 1600 російських дронів

У міськздоров’я Миколаєва пояснили необхідність об’єднання лікарень вже в цьому році: Щоб отримати більше грошей від НСЗУ

У Первомайському заборонили купання через загрозу вибухонебезпечних предметів

3 години тому

Як у Миколаєві відновлюють житлові квартали: не латати, а створити комфорт

Юлія Бойченко

Головне сьогодні