На Херсонщині триває посівна: фермери засіяли вже майже 50 тисяч гектарів

Посівна на Херсонщині. Скриншот з відео Херсонська ОВА

У Херсонській області триває посівна кампанія. Цього року аграрії планують засіяти близько 250 тисяч гектарів — це у півтора рази більше, ніж торік.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що станом на зараз вже засіяно майже 50 тисяч гектарів. Йдеться про ярі зернові, зернобобові, технічні культури, овочі, картоплю, а також кавуни і дині.

Крім того, восени 2024 року агровиробники провели посів озимих культур — пшениці, ячменю та ріпаку — на площі понад 110 тисяч гектарів.

«Попри усі випробування та біди, які принесла Росія на херсонську землю, наші аграрії продовжують невтомно засівати поля Херсонщини. І щороку кількість земель, на яких вирощують найкращу продукцію, — лише зростає», — наголосив під час брифінгу перший заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

Посівна на Херсонщині. Скриншот з відео Херсонська ОВА Посівна на Херсонщині. Скриншот з відео Херсонська ОВА

Нагадаємо, що цьогоріч аграрії Миколаївщини планують засіяти понад 1,4 мільйона гектарів — це майже стільки ж, скільки було до початку повномасштабної війни. До 2022 року в області щороку засівали від 1,5 до 1,6 мільйона гектарів полів.