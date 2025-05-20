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На Баштанщині буде нова районна суддя: ВРП підтримала її кандидатуру

Засідання зали суду. Фото: «МикВісті»Засідання зали суду. Фото: «МикВісті»

Вища рада правосуддя погодила призначення сімох кандидатів на посади суддів, серед яких — Тетяна Гапєєва, яка працюватиме в Баштанському районному суді Миколаївської області.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні ВРП після співбесід із претендентами та розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів, пише «Закон і Бізнес».

Гапєєву внесуть у поданні до Президента України на офіційне призначення разом з іншими шістьма кандидатами, двоє з яких рекомендовані до Вищого антикорупційного суду.

Серед них, Гарбуза Олександра Сергійовича — до Голованівського районного суду Кіровоградської області; Литвинко Тетяни Володимирівни — до Вищого антикорупційного суду; Островерхової Анжеліки Вячеславівни — до Торецького міського суду Донецької області; Соколової Юлії Ігорівни — до Тернівського міського суду Дніпропетровської області; Солодовник Ірини Сергіївни — до Тернівського міського суду Дніпропетровської області; Чернової Олени Вікторівни — до Вищого антикорупційного суду.

Раніше повідомлялось, що голова Вітовського районного суду Сергій Глубоченко та суддя у відставці Господарського суду Миколаївської області Олександр Ткаченко претендують на посаду членів Вищої ради правосуддя. 

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