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Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей із Росії

У вівторок, 20 травня, група американських сенаторів представила двопартійну резолюцію із закликом забезпечити повернення викрадених Росією українських дітей ще до укладення будь-якої мирної угоди щодо завершення війни.

Про це повідомив колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Ініціаторами резолюції стали сенатор-республіканець Чак Грасслі та демократка Емі Клобучар. До них приєдналися інші законодавці обох партій, а також громадські організації. У документі зазначено, що РФ вивезла з України приблизно 20 тисяч дітей.

Сенатор Грасслі назвав дії Кремля спробою знищити українську ідентичність через русифікацію дітей: «США мають вимагати повернення цих дітей до будь-якого підписання угоди з Росією».

Як відзначає журналіст Остап Яриш, це перша ініціатива Сенату щодо переговорного процесу з Росією, яку підтримали республіканці після повернення Дональда Трампа до влади. Резолюція також стала продовженням звернення 40 релігійних лідерів до президента США та держсекретаря із тим самим закликом.

Раніше повідомлялось, що в Україну вдалося повернути понад 1300 дітей. Також зазначалося, що повернення всіх депортованих дітей залишається пріоритетом для України та є однією з ключових умов для майбутньої мирної угоди з Росією. Справу депортації українських дітей також розслідує Міжнародний кримінальний суд.

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