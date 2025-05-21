Зеленський підписав закон для спрощення торгівлі з Європою

Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію рішення щодо оновлених торгових правил у межах пан-євро-середземноморської Конвенції.

Як зазначає пресслужба парламенту, документ забезпечить безперешкодну торгівлю України з європейськими партнерами після переходу на нові правила, які набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

Згідно з Конвенцією, до кінця 2025 року країни можуть паралельно застосовувати як старі, так і нові (оновлені) правила визначення походження товарів.

Старі сертифікати (видані до 1 січня 2025 або 2026 року) залишаються дійсними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем.

Сертифікати, видані за новими правилами, мають містити помітку «REVISED RULES». Країни повинні регулярно інформувати одне одного про оновлення своїх правил.

«Таким чином, українські експортери збережуть безперервність торгівлі з ЄС і легше адаптуються до нових вимог», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом січня-квітня цього року в Україну імпортували товарів на суму 24,8 мільярди доларів, а експортували — на 13,3 мільярда доларів. Загальний товарообіг склав понад 38 мільярди доларів.