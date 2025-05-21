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Музей «Херсонес Таврійський» у Криму потрапив під санкції ЄС

«Херсонес Таврійський», фото: krymsos.com«Херсонес Таврійський», фото: krymsos.com

У новий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу включили музей-заповідник «Херсонес Таврійський», розташований у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на офіційні документи ЄС.

Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну музей став активно підтримувати дії окупаційної влади, зокрема — сприяти військовій логістиці. Тому у Брюсселі визнали заповідник відповідальним за підрив територіальної цілісності та суверенітету України.

До анексії Криму у 2014 році «Херсонес Таврійський» був українською державною установою, підпорядкованою Міністерству культури. Після окупації об'єкт перейшов під контроль РФ. З того часу музей став платформою для російської пропаганди — там регулярно проводять заходи за участю російських чиновників і РПЦ.

Крім того, міжнародні експерти фіксували масштабні руйнування об'єкта світового значення. На території розкопок збудували античний театр, а частину артефактів вивезли до Росії.

ЮНЕСКО неодноразово засуджувало використання культурної спадщини в політичних цілях і підкреслювало: Крим — це територія України в міжнародно визнаних кордонах.

Слід також нагадати, що у тимчасово окупованому Севастополі росіяни провели урочисте освячення музейно-храмового комплексу «Новий Херсонес». Як зазначив окупаційний глава, музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес» — «об'єкт культури світового рівня, яким пишатимуться майбутні покоління».

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