На Снігурівщині відкрили новий модульний ЦНАП

Новий модульний ЦНАП на Снігурівщині. Фото: Миколаївська ОВА

Сьогодні, 21 травня, у Снігурівській громаді Миколаївської області відкрили новий модульний Центр надання адміністративних послуг. Об’єкт збудовано за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та фінансування Уряду Данії.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Новий модульний ЦНАП відповідає сучасним вимогам: оснащений електронною системою обслуговування, має безбар’єрний простір і забезпечує надання понад 250 адміністративних послуг. Під будівлею також облаштовано укриття для відвідувачів і працівників.

У повідомленні також зазначається, що будівлю, в якій раніше розміщувався центр надання адміністративних послуг, пограбували російські війська у 2022 році, а вже у 2023-му її суттєво зруйнували внаслідок зенітно-ракетних обстрілів. У зв’язку з цим співробітники центру тривалий час були змушені працювати в непридатних для цього умовах.

Новий модульний ЦНАП на Снігурівщині. Фото: Миколаївська ОВА

Новий модульний ЦНАП на Снігурівщині. Фото: Миколаївська ОВА

Новий модульний ЦНАП на Снігурівщині. Фото: Миколаївська ОВА

Новий модульний ЦНАП на Снігурівщині. Фото: Миколаївська ОВА

Новий модульний ЦНАП на Снігурівщині. Фото: Миколаївська ОВА

Новий модульний ЦНАП на Снігурівщині. Фото: Миколаївська ОВА

Новий модульний ЦНАП на Снігурівщині. Фото: Миколаївська ОВА

Новий модульний ЦНАП на Снігурівщині. Фото: Миколаївська ОВА

Новий модульний ЦНАП на Снігурівщині. Фото: Миколаївська ОВА

Новий модульний ЦНАП на Снігурівщині. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, в березі у Баштанській територіальній громаді також відкрили модульний Центр надання адміністративних послуг.