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Заповідник «Асканія-Нова» планують перемістити з Херсонщини на Одещину

«Асканія-Нова», 2019 рік. Фото: ukraine-is«Асканія-Нова», 2019 рік. Фото: ukraine-is

На Одещині планують релокувати наукових співробітників та тварин біосферного заповідника «Асканія-Нова» до Бородінської громади.

Про це повідомив голова громади Іван Кюссе, повідомляє видання «Бессарабія INFORM».

За його словами, у співпраці з директором заповідника Віктором Шаповалом шукають територію, яка стане підрозділом «Асканії-Нови». Там зможуть розмістити науковців та перевезти тварин із інших заповідників України. Він вважає, що переміщення заповідника може стати новою туристичною локацією та створити додаткові робочі місця для місцевих жителів.

Зараз обговорюється виділення 70 гектарів землі для дослідницьких цілей. Науковці продовжать роботу в межах нового підрозділу. Меморандум про співпрацю між Бородінською громадою, біосферним заповідником та громадською організацією «Rewilding Ukraine» планують підписати 10 червня.

Раніше повідомлялося, що Росія знищує біосферний заповідник «Асканія-Нова», що розташований на тимчасово окупованій Херсонщині. Звідти тварин вивозять до Криму та території РФ, однак поки не йдеться про повне знищення заповідної території.

Також повідомлялося, що заповіднику «Асканія Нова» на Херсонщині завдано збиток у 85 мільйонів 200 тисяч гривень через вивезення рідкісних тварин.

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