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​У Полтаві остаточно демонтували пам’ятник на місці відпочинку Петра І

Місце демонтованого пам'ятнику у Полтаві. Фото: poltava.toМісце демонтованого пам'ятнику у Полтаві. Фото: poltava.to

У Полтаві остаточно демонтували пам’ятник на місці відпочинку Петра І, розташований на розі вулиць Спаської та Пилипа Орлика. 

Про це повідомляє видання «Полтавщина».

Демонтаж пам’ятника відбувався за розробленою схемою, на основі якої його мають наново змонтувати на території музею Полтавської битви.

Пам’ятника перенесли відповідно наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Зокрема, 31 січня був підписаний наказ Мінкульту про виключення 15 об’єктів культурної спадщини Полтави з Держреєстру нерухомих пам’яток України, серед них і пам’ятник на місці відпочинку московського царя.

Демонтаж пам'ятнику у Полтаві. Фото: Суспільне. ПолтаваДемонтаж пам'ятнику у Полтаві. Фото: Суспільне. Полтава

А вже у квітня розпочався перший етап демонтажу пам’ятника на місці відпочинку Петра І. За словами секретарки Полтавської міської ради Катерини Ямщикової, гроші на демонтажні роботи з бюджету громади не використовували. Вона також зазначила, що для самого процесу залучили архітекторів, реставраторів та інших необхідних спеціалістів. 

Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?

У Миколаєві місцева влада ще не прибрала з публічного простору пам'ятники, що символізують тоталітарний режим, як цього вимагає закон про деколонізацію. Причина — довгі бюрократичні процеси, кажуть посадовці. При цьому, зовсім нещодавно ми двічі стали свідками того, що у деякому сенсі безініціативність можновладців у вирішенні їхньої долі породила самовільне знищення цих обʼєктів «невідомими». 

«МикВісті» розібралися, що гальмує процес деколонізації в місті, та знайшли місце, де сьогодні зберігаються демонтовані об'єкти, читайте про це у матеріалі «Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?».

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