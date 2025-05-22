Місце демонтованого пам'ятнику у Полтаві. Фото: poltava.to

У Полтаві остаточно демонтували пам’ятник на місці відпочинку Петра І, розташований на розі вулиць Спаської та Пилипа Орлика.

Про це повідомляє видання «Полтавщина».

Демонтаж пам’ятника відбувався за розробленою схемою, на основі якої його мають наново змонтувати на території музею Полтавської битви.

Пам’ятника перенесли відповідно наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Зокрема, 31 січня був підписаний наказ Мінкульту про виключення 15 об’єктів культурної спадщини Полтави з Держреєстру нерухомих пам’яток України, серед них і пам’ятник на місці відпочинку московського царя.

Демонтаж пам'ятнику у Полтаві. Фото: Суспільне. Полтава

А вже у квітня розпочався перший етап демонтажу пам’ятника на місці відпочинку Петра І. За словами секретарки Полтавської міської ради Катерини Ямщикової, гроші на демонтажні роботи з бюджету громади не використовували. Вона також зазначила, що для самого процесу залучили архітекторів, реставраторів та інших необхідних спеціалістів.

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