У лікарнях Миколаєва зʼявляться тести на гепатит А
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- Світлана Іванченко
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19:49, 22 травня, 2025
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У Миколаєві лікарні отримають експрес-тести для виявлення гепатиту А.
Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Загалом медзаклади міста отримають 825 тестів, які дозволяють швидко виявити вірус.
Зазначається, що гепатит А (відомий ще як хвороба Боткіна) — це вірус, що вражає печінку. Заразитись ним можна через забруднену воду чи їжу, погану гігієну або тісний побутовий контакт із хворою людиною.
У Центрі нагадують про важливість простих правил:
- мити руки з милом не менше 20 секунд після туалету, перед їжею та під час приготування страв;
- дбати про чистоту на кухні;
- уникати продуктів із сумнівних джерел.
Крім того, медики радять зробити щеплення, адже вакцина дає тривалий захист і особливо важлива для працівників сфери харчування та водопостачання.
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