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У лікарнях Миколаєва зʼявляться тести на гепатит А

Тест на гепатит А. Ілюстративне фото: Getty imagesТест на гепатит А. Ілюстративне фото: Getty images

У Миколаєві лікарні отримають експрес-тести для виявлення гепатиту А

Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Загалом медзаклади міста отримають 825 тестів, які дозволяють швидко виявити вірус.

Зазначається, що гепатит А (відомий ще як хвороба Боткіна) — це вірус, що вражає печінку. Заразитись ним можна через забруднену воду чи їжу, погану гігієну або тісний побутовий контакт із хворою людиною.

У Центрі нагадують про важливість простих правил:

  • мити руки з милом не менше 20 секунд після туалету, перед їжею та під час приготування страв;
  • дбати про чистоту на кухні;
  • уникати продуктів із сумнівних джерел.

Крім того, медики радять зробити щеплення, адже вакцина дає тривалий захист і особливо важлива для працівників сфери харчування та водопостачання.

Раніше повідомлялось, що на Одещині реєструють спалахи кору. Вже зареєстровано один летальний випадок від ускладнення.

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