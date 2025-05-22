На правобережній Херсонщині за тиждень розмінували понад 1800 гектарів територій

З 15 по 21 травня на деокупованих територіях правобережної частини Херсонської області сапери розмінували 1824,1 гектара.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Зокрема, очищено 165 гектарів загальної площі, 1658,3 гектара сільськогосподарських угідь, 63 об’єкти інфраструктури та 0,8 гектара водойм. Протягом тижня знешкоджено 1290 вибухонебезпечних предметів.

Загалом з початку деокупації в області виявлено 242 391 вибухонебезпечний об’єкт. Наразі розміновано 67,5% територій, забруднених унаслідок бойових дій.

Динаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.