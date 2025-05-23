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У «Дії» тимчасово не працюватимуть деякі послуги для водіїв; із 24 до 27 травня

Перереєстрація авто через застосунок «Дія». Фото застосункуПеререєстрація авто через застосунок «Дія». Фото застосунку

Із 24 по 27 травня в застосунку «Дія» тимчасово не будуть доступні послуги, пов’язані з транспортом. Зокрема, не можна буде замінити водійське посвідчення, перереєструвати авто та скористатися шерингом.

Як пояснили в пресслужбі сервісу, причина в технічних роботах, які зараз проводяться над двома електронними реєстрами — Єдиним державним реєстром транспортних засобів та Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Очікується, що вже в середу, 28 травня, усі сервіси знову працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, що з 1 червня в застосунку «Дія» можуть з’явитися перші платні сервіси. Серед них, шеринг документів для банків.

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