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На Арбузинщині нова суддя: Президент підписав указ

Засідання зали суду. Фото: «МикВісті»Засідання зали суду. Фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення 22 суддів до місцевих судів. Серед них, Ірина Явіца, яка обійме посаду судді Арбузинського районного суду Миколаївської області.

Як зазначає «Закон і Бізнес», це перші кадрові рішення щодо суддів у цьому році. 

Загалом до місцевих загальних судів призначили 21 суддю, ще одного — до господарського суду Івано-Франківської області. 

В цього року Вища рада правосуддя рекомендувала для призначення 45 кандидатів, серед яких — переможці відкритих конкурсів та судді, у яких завершився п’ятирічний термін повноважень. Одному кандидату було відмовлено.

Раніше Вища рада правосуддя погодила призначення сімох кандидатів на посади суддів, серед яких — Тетяна Гапєєва, яка працюватиме в Баштанському районному суді Миколаївської області.

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