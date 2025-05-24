Корупція майже зрівнялася з війною у списку головних проблем для українців, — опитування

Опитування КМІС свідчить, що корупція наблизилася до рівня війни для українців, фото: РБК-Україна

92% українців вважають корупцію однією з найсерйозніших проблем — майже стільки ж, скільки назвали такою війну (95%).

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2024 році кількість тих, хто вважає корупцію дуже розповсюдженою, зросла до 63%, порівняно з 43% у 2022–2023 роках. Майже половина респондентів — 49% — вважають, що за останній рік корупція в Україні посилилась. І лише 5% помітили зниження її рівня.

За словами соціологів, зростання тривожності щодо корупції відбувається не через особистий досвід (лише 15% стикались із нею безпосередньо), а через інформацію з медіа, зокрема соціальних мереж. Арешти та розслідування, замість того щоб зміцнювати довіру до системи, створюють враження зростання корупції.

У КМІС також повідомили, що 48% українців вважають корупцію більшою загрозою для України, ніж воєнну агресію Росії (її обрали 36%).

Соціологи попереджають про тривожну тенденцію: 50% опитаних вважають, що політиків і чиновників-корупціонерів слід карати якомога швидше, навіть якщо з порушенням закону. Це свідчить про низьку довіру до судів і прокуратури та сильну потребу у справедливості, особливо під час війни.

КМІС провів опитування 14 лютого — 4 березня 2025 року серед 2029 респондентів методом телефонних інтерв’ю. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% — для показників, близьких до 10%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Слід також нагадати, що згідно з іншим опитуванням КМІС українці завили, що відчувають переважно розчарування у нинішній владі.