  • неділя

    25 травня, 2025

  • 16.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 травня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 16.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп оголосив про «грандіозний» парад у Вашингтоні на свій день народження

14 червня у Вашингтоні відбудеться «грандіозний» парад з нагоди 250-річчя Армії Сполучених Штатів та дня народження президента Дональда Трампа.

Американський президент підтвердив це у дописі на платформі Truth Social.

Дональд Трамп наголосив, що парад стане даниною поваги військовим, які «боролися, проливали кров і віддавали життя за свободу США».

Скриншот «ЄП»: Truth SocialСкриншот «ЄП»: Truth Social

Нагадаємо, що за даними агентства Reuters, парад обійдеться бюджету від 25 до 45 мільйонів доларів. На святкування планують залучити понад 6 500 військових, близько 150 одиниць техніки й 50 літаків.

Останні новини про: США

Трамп хоче ввести 50% мита на товари з ЄС з 1 червня
Трамп підписав укази про розвиток ядерної енергетики та «золотий стандарт» науки
Пентагон обмежив доступ журналістів до більшості приміщень
Реклама

Читайте також:

новини

З початку вторгнення на Миколаївщині від мін постраждали 140 людей, — Кім

Марія Хаміцевич
новини

У ДЖКГ Миколаєва пояснили, що не переслідують ціль знести дерева для АЗС, а просто «діють в межах повноважень»

Катерина Середа
новини

Реконструкція очисних водоканала для запуску нового водогону у Миколаїв коштуватиме державі ₴70 млн

Юлія Бойченко
новини

Шамрай відповіла, чи всі сімейні амбулаторії Миколаєва згодні на її реформу: Там тимчасові керівники

Аліна Квітко
новини

Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: США

Пентагон обмежив доступ журналістів до більшості приміщень
Трамп підписав укази про розвиток ядерної енергетики та «золотий стандарт» науки
Трамп хоче ввести 50% мита на товари з ЄС з 1 червня

Росія обстрілює Миколаїв дронами: повідомляють про удар по багатоповерхівці, там почалась пожежа

Аліса Мелік-Адамян

Україна готує третій етап повернення військовополонених, — Зеленський

З початку вторгнення на Миколаївщині від мін постраждали 140 людей, — Кім