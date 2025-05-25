Трамп оголосив про «грандіозний» парад у Вашингтоні на свій день народження

14 червня у Вашингтоні відбудеться «грандіозний» парад з нагоди 250-річчя Армії Сполучених Штатів та дня народження президента Дональда Трампа.

Американський президент підтвердив це у дописі на платформі Truth Social.

Дональд Трамп наголосив, що парад стане даниною поваги військовим, які «боролися, проливали кров і віддавали життя за свободу США».

Скриншот «ЄП»: Truth Social

Нагадаємо, що за даними агентства Reuters, парад обійдеться бюджету від 25 до 45 мільйонів доларів. На святкування планують залучити понад 6 500 військових, близько 150 одиниць техніки й 50 літаків.