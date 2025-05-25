Відомо про понад 19 тисяч українських дітей, яких вивезли до Росії
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- Альона Коханчук
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23:20, 25 травня, 2025
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З початку повномасштабної війни Росія вивезла або примусово перемістила 19 тисяч 546 українських дітей. Частину з них можуть вважати зниклими безвісти.
Про це під час телемарафону розповіла операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.
За її словами, деякі діти, які є в списках зниклих, насправді можуть бути серед тих, кого депортували. Тому дані можуть частково перетинатися. 1 тисячу 324 дитини вже вдалося повернути в Україну.
Також Дарія Зарівна нагадала, що на тимчасово окупованих територіях залишаються близько 1,6 мільйона українських дітей. Вона зазначила, що Росія впливає на них через школу та пропаганду, тому потрібно думати, як з ними працювати.
У поверненні дітей беруть участь державні установи, міжнародні організації та країни-посередники. Зараз такими є Катар, Ватикан та Південно-Африканська Республіка.
Нагадаємо, що Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила. Документ наголошує, що без повернення викрадених дітей неможливо досягти справжньої мирної угоди.
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