Відомо про понад 19 тисяч українських дітей, яких вивезли до Росії

Повернення українських дітей. Фото: ukrinform.ua

З початку повномасштабної війни Росія вивезла або примусово перемістила 19 тисяч 546 українських дітей. Частину з них можуть вважати зниклими безвісти.

Про це під час телемарафону розповіла операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

За її словами, деякі діти, які є в списках зниклих, насправді можуть бути серед тих, кого депортували. Тому дані можуть частково перетинатися. 1 тисячу 324 дитини вже вдалося повернути в Україну.

Також Дарія Зарівна нагадала, що на тимчасово окупованих територіях залишаються близько 1,6 мільйона українських дітей. Вона зазначила, що Росія впливає на них через школу та пропаганду, тому потрібно думати, як з ними працювати.

У поверненні дітей беруть участь державні установи, міжнародні організації та країни-посередники. Зараз такими є Катар, Ватикан та Південно-Африканська Республіка.

Нагадаємо, що Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила. Документ наголошує, що без повернення викрадених дітей неможливо досягти справжньої мирної угоди.