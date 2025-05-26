У Польщі збудують найбільший логістичний хаб Європи для відбудови України

Дональд Туск, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про створення найбільшого логістичного хабу в Європі. Його зведуть у місті Славкув, що в Сілезії. За словами прем’єра, цей об’єкт відіграватиме ключову роль у майбутній відбудові України.

Про це повідомляє TVN24.

Дональд Туск зазначив, що модернізація існуючої інфраструктури дозволить подвоїти вантажні можливості терміналу. Після оновлення він зможе обробляти понад 500 тисяч стандартних контейнерів на рік.

Славкув розташований на стику залізничних колій європейського стандарту та широкої колії (1520 мм), якою користуються, зокрема, в Україні. Це дасть змогу швидко перевантажувати вантажі зі сходу на захід і навпаки.

Прем’єр прямо заявив, що Польща прагне не лише допомогти Україні, а й заробити на її відбудові:

«Ми хочемо заробити великі гроші для Польщі на відновленні України. Це нормальний підхід — допомогти й водночас мати вигоду», — зазначив Дональд Туск.

За його словами, Славкув стане не лише важливим східно-західним маршрутом, а й ключовим пунктом для напрямків північ-південь.

Раніше повідомлялося, що США передислокують свої військові сили та техніку з польського аеропорту Ясьонка, який із 2022 року виконує роль ключового логістичного вузла для надання військової допомоги Україні. У заяві йдеться про те, що це рішення є складовою довгострокової стратегії, спрямованої на оптимізацію військової присутності, зміцнення підтримки союзників і підвищення ефективності операцій.