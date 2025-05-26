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На КП «Миколаївелектротранс» стартував екологічний проєкт: молодь підприємства створить 200 метрову «Алею руху» з сакур та облаштує простір для роздачі очищеної води

  • Пресреліз

  • КП «Миколаївелектротранс»

  • 19:32, 26 травня, 2025

На КП «Миколаївелектротранс» стартував екологічний проєкт. Фото: МиколаївелектротрансНа КП «Миколаївелектротранс» стартував екологічний проєкт. Фото: Миколаївелектротранс

Реалізація проєкту стала можливою завдяки перемозі команди молоді Первинної профспілкової організації підприємства у конкурсі субгрантів на підтримку кліматичних ініціатив. Конкурс організовано Агенція розвитку Миколаєва в межах глобального проєкту Youth Climate Action Fund за підтримки Bloomberg Philanthropies  та United Cities and Local Governments.

Директор підприємства Юрій Сметана зазначив, що основна мета ініціативи — покращення локального екологічного середовища та залучення молоді до вирішення важливих для громади питань. 

«З весни 2022 року підприємство забезпечує видачу очищеної води населенню — через стаціонарні пункти, а також з використанням трамвая та тролейбуса. Протягом цього часу здійснювались технічні доопрацювання, проте виникла потреба оновити територію біля одного з пунктів: замінити покриття та відновити фасад, який поступово руйнується через постійну вологу», — розповів директор комунального підприємства. 

Також він зазначив, що електротранспорт є одним з екологічних.

«Але ми не зупиняємось на цьому і продовжуємо дбати про навколишнє середовище, тому в рамках цього проєкту висадимо щонайменше 38 сакур, яка буде об'єднана майже у 200 метрову «Алею руху» поблизу території «Миколаївелектротрансу»», — поділився Юрій Сметана.

На КП «Миколаївелектротранс» стартував екологічний проєкт. Фото: МиколаївелектротрансНа КП «Миколаївелектротранс» стартував екологічний проєкт. Фото: Миколаївелектротранс
На КП «Миколаївелектротранс» стартував екологічний проєкт. Фото: МиколаївелектротрансНа КП «Миколаївелектротранс» стартував екологічний проєкт. Фото: Миколаївелектротранс

Проєктний менеджер Олександр Мусафір підкреслює, що ініціатива спрямована не лише на озеленення простору, а й на об’єднання громади довкола ідеї турботи про довкілля.

«Задля цього до висадки дерев планується залучити працівників, ветеранів КП «Миколаївелектротранс» та молодих членів їхніх родин, а також активну молодь міста. Окрім цього, в межах проєкту відбудеться ряд профорієнтаційних заходів для молоді Миколаєва, щоб розповісти про переваги та можливості електротранспорту», — додав Олександр Мусафір.

Реалізація проєкту триватиме впродовж місяця — за цей час планується виконати всі роботи з облаштування стаціонарної точки видачі води, висадити алею сакур та продовжити забезпечення мешканців громади очищеною водою.

Нагадаємо, миколаїв отримав 100 тисяч доларів фінансування від фонду Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund на реалізацію кліматичних ініціатив, які запропонувала місцева молодь. У межах конкурсу з 26 поданих ідей відібрали 18 екопроєктів, які будуть втілені вже цього року.

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