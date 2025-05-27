Слідчі поліції у Миколаєві використовують ізраїльську систему Cellebrite для зламу заблокованих смартфонів

Програма показує навіть, де побував власник смартфона. Фото: Getty Images

Для отримання даних із заблокованих мобільних пристроїв фігурантів кримінальних справ миколаївські правоохоронці використовують апаратно-програмний комплекс «Cellebrite».

Про це «МикВісті» стало відомо з аналізу ухвал судів Миколаївської області, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зокрема миколаївська поліція застосувала програму під час обшуків на КП «Миколаївводоканал» в рамках розслідування ймовірної розтрати бюджетних коштів працівниками підприємства. Епізод стосується укладання енергосервісних договорів на обслуговування об’єктів водопостачання.

Ухвала Вітовського районного суду. Скриншот «МикВісті»

Що таке Cellebrite і як це працює?

Cellebrite — ізраїльська компанія, що спеціалізується на цифровій криміналістиці та розробці інструментів для вилучення даних з мобільних пристроїв. Її продуктами користуються правоохоронні органи у понад 150 країнах світу, зокрема ФБР, ЦРУ, а також спецслужби Великої Британії, Франції та Японії.

Найвідоміший продукт — UFED (Universal Forensic Extraction Device) — апаратно-програмний комплекс, який дозволяє витягувати дані з мобільних телефонів, планшетів, SIM-карт, карт пам’яті, навіть, якщо пристрій заблокований або дані видалені.

Апаратно-програмний комплекс «Cellebrite». Зображення з відкритих данних

Що саме може Cellebrite:

обійти захисти типу PIN-кодів, паролів, Face ID та Touch ID;

витягнути повну історію дзвінків, листування (SMS, iMessage, WhatsApp, Telegram), геолокацію, фото, відео, кеш, запити браузера;

розшифрувати видалені повідомлення та системні логи;

визначити точну модель пристрою, версію ОС, тип шифрування;

сформувати автоматизовані звіти з доказами, які можна використовувати в суді.

Експерт підключає пристрій до терміналу «Cellebrite», після чого програма повністю ідентифікує пристрій. Однак, як показує практика, система не є досконалою і їй важко обійти блокування на деяких оновлених версіях iOS.

Слідчі Національної поліції України використовують систему у процесуальних діях, пов’язаних з обшуком приміщень, осіб та оглядом мобільних терміналів. Однак це вимагає дозволу суду, інакше ці докази можуть бути визнані недопустимими.

Відомі приклади використання