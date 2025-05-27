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Мешканці будинку у Варварівці вже чотири дні сидять без світла та води: «Усім байдуже»

Будинок за адресою Михайла Козлова, 79 у мікрорайоні Варварівка. Скриншот з Google mapsБудинок за адресою Михайла Козлова, 79 у мікрорайоні Варварівка. Скриншот з Google maps

У житловому багатоквартирному будинку за адресою Михайла Козлова, 79 у мікрорайоні Варварівка вже четверту добу немає світла та води. 

Про це реакції «МикВісті» повідомили мешканці будинку. Електроенергія зникла через розрив кабелю від розподільного щитка, пояснюють вони.  

— У нас стався розрив кабелю, що йде від розподільчого щитка обленерго, його замкнуло десь під землею. Зараз ЖЕК зв’язався з «Миколаївобленерго», щоб знайти мобільну лабораторію, приїхати і визначити, де знаходиться цей розрив і хто його буде ліквідувати. Але вони один на одного спихують цю проблему це і все, — поділився чоловік.

Мешканка будинку Тетяна Володимирівна каже, що у будинку також немає води, оскільки для її постачання потрібна електроенергія. 

— У суботу ми залишились без світла. У нашому будинку є маленькі діти, лежачі люди. Немає ні води, ні світла, бо для подачі води з вежі нам треба електроенергія. Води немає теж.

Ми дзвонимо усім вже четвертий день. Нам кажуть, що інженера знайти неможливо. Я дзвонила у Департамент ЖКГ — там кажуть, що нічого не можуть зробити, бо не мають ніякого впливу на ЖЕК. А хто має? Що нам робити? Їм усім байдуже, розумієте?, — каже жінка. 

У коментарі «МикВісті» директорка ЖЕКу — компанії «Ліс-центр С» Інна Хомколова повідомила, що наразі дійсно є невизначеність навколо того, хто має займатися відновленням кабелю. Ці роботи, каже вона, коштуватимуть 40 тисяч гривень.

— Там поломка на кабелі. Обленерго каже, що це не їхня частина, але це як би і не наша. Але ми з'ясували це питання, там треба 40 тисяч гривень, щоб замінити кабель. На поточному рахунку у нас 23 тисячі гривень. Зараз вирішується питання, де знайти гроші. Або якось домовлятися з обленерго.

Ми знайшли поломку, причину. Зараз питання стає, щоб відремонтувати на ці кошти. Сьогодні до вечора повинні щось вирішити. Там працює наш енергетик, — сказала Інна Хомколова.

Нагадаємо, жителі мікрорайону Варварівка у Миколаєві просять владу облаштувати безкоштовні точки видачі води

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