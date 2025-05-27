Обмеження на удари України по території РФ зняли ще кілька місяців тому, — Мерц

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: Офіс Президента

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Фінляндії підтвердив, що ключові західні країни — США, Велика Британія, Франція та Німеччина — ще кілька місяців тому зняли обмеження на використання Україною далекобійної зброї для ударів по території Росії.

Про це він сказав під час візиту до Фінляндії, пише «Європейська правда».

За словами канцлера, його нещодавня заява в Берліні лише озвучила те, що вже давно є фактом. Мерц підкреслив, що Україна має право вражати військові об’єкти на території РФ, оскільки це частина її захисту.

Раніше слова Мерца спричинили активне обговорення, однак сьогодні він уточнив, що мова йде не про нову ініціативу, а про вже ухвалене рішення, яке було в силі протягом останніх місяців.

Нагадаємо, що уряд Швеції також підтримує ідею дозволу Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Крім того, Україна отримала дозвіл на вільне використання танків, бронемашин та іншої техніки, яка була передана Канадою, на території Російської Федерації.