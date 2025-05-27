Велика Британія направить $3 млрд заморожених російських активів на підтримку оборони України, фото для ілюстрації: Associated Press

Україна отримає 3 мільярди доларів на озброєння, ремонт техніки та розвиток спільних оборонних проєктів. Кошти надійдуть у 2025-2026 роках з надприбутків заморожених російських активів.

Про це повідомили в українському Міністерстві оборони.

Проєктну домовленість щодо цього підписали Міністерство оборони, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерство оборони Великої Британії.

Фінансування спрямують на:

закупівлю іноземної оборонної продукції;

ремонт і обслуговування техніки;

реалізацію спільних проєктів українських і міжнародних компаній;

закупівлю важливих матеріалів, зокрема українського виробництва.

Заступник міністра стратегпрому Давид Алоян наголосив, що українські підприємства мають виробничі можливості на 35 млрд доларів, але їм бракує фінансування. Тож підтримка з боку Британії суттєво посилить оборонну галузь України.

Нагадаємо, що Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна, а також США, Франція та Велика Британія більше не обмежують використання своєї зброї українськими силами щодо ударів по території Росії.