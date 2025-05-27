Велика Британія направить $3 млрд заморожених російських активів на підтримку оборони України
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- Альона Коханчук
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18:06, 27 травня, 2025
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Україна отримає 3 мільярди доларів на озброєння, ремонт техніки та розвиток спільних оборонних проєктів. Кошти надійдуть у 2025-2026 роках з надприбутків заморожених російських активів.
Про це повідомили в українському Міністерстві оборони.
Проєктну домовленість щодо цього підписали Міністерство оборони, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерство оборони Великої Британії.
Фінансування спрямують на:
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закупівлю іноземної оборонної продукції;
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ремонт і обслуговування техніки;
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реалізацію спільних проєктів українських і міжнародних компаній;
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закупівлю важливих матеріалів, зокрема українського виробництва.
Заступник міністра стратегпрому Давид Алоян наголосив, що українські підприємства мають виробничі можливості на 35 млрд доларів, але їм бракує фінансування. Тож підтримка з боку Британії суттєво посилить оборонну галузь України.
Нагадаємо, що Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна, а також США, Франція та Велика Британія більше не обмежують використання своєї зброї українськими силами щодо ударів по території Росії.
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