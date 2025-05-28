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Наступні п’ять років можуть стати найспекотнішими в історії, — Всесвітня метеоорганізація

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

У найближчі п’ять років температура на Землі залишатиметься на рекордно високому рівні або близько до нього. Це підвищить кліматичні ризики для людей, економіки та сталого розвитку.

Про це йдеться у новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

Науковці прогнозують, що середня глобальна температура підніметься майже на 2°C у порівнянні з доіндустріальним періодом. Це може призвести до зниження врожайності, екстремальної спеки та негативного впливу на третину населення планети.

Хоча це перевищення ще не вважається порушенням Паризької кліматичної угоди (яка обмежує потепління до 1,5°C у довгостроковій перспективі), тенденція викликає серйозне занепокоєння.

У найближчі п’ять років з великою ймовірністю Земля переживатиме нові температурні рекорди. Є 80% шанс, що один із цих років стане найспекотнішим в історії спостережень, а з імовірністю 86% температура в один із років перевищить доіндустріальний рівень на 1,5°C. Крім того, прогнозується, що середнє п’ятирічне потепління у 2025-2029 роках також перевищить цю позначку з імовірністю 70%. Особливо швидко зростатиме температура в Арктиці, де потепління відбувається значно інтенсивніше, ніж у решті світу.

Раніше повідомлялося, що до кінця століття середньорічна температура в Україні може збільшитися на 2-4°C, що свідчить про темпи потепління майже втричі вищі за глобальні.

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