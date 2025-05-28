У Миколаєві оприлюднили адреси укриттів біля пунктів проведення НМТ

Укриття у миколаївському ліцеї №55. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві триває національний мультипредметний тест, який проходить з 14 травня по 25 червня. Для безпеки учасників міська влада оприлюднила перелік укриттів біля закладів, де проходить тестування.

Як зазначили у пресслужбі мерії, пункти тестування розміщені на базі семи закладів загальної середньої освіти: ліцею ім. О. Ольжича, ліцеїв №19, №22, №28, а також гімназій №45, №50 і №57.

З огляду на безпекову ситуацію, міська влада наголосила, що головним пріоритетом є збереження життя і здоров’я учасників тестування.

«Пріоритетним завданням під час проведення зовнішніх вступних випробувань є збереження життя та здоров’я їх учасників, тому для проведення тестування будуть задіяні об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту вищезазначених закладів освіти», — йдеться у повідомленні.

Для кожного закладу визначено конкретні адреси укриттів, як у закладах освіти, так і поблизу. Повний перелік адрес оприлюднено на сайті Миколаївської міської ради.

Миколаївський ліцей імені О. Ольжича:

проспект Корабелів, 4А, (ДНЗ №111);

проспект Корабелів, 12Г, (МГ №58).

Миколаївський ліцей №19:

вулиця Кузнецька, 21 (НПУ).

Миколаївський ліцей №22:

провулок Радіо, 4/6У (ЗС №52080);

проспект Центральний, 22Б/2, (ЗС № 52086);

проспект Центральний, 24У,(ЗС № 52078);

проспект Центральний, 22 (НПУ).

Миколаївський ліцей №28:

проспект Богоявленський, 36У (ЗС № 52257);

проспект Богоявленський, 38У (ЗС № 52259);

вулиця Космонавтів, 60У (ЗС № 52252).

Миколаївська гімназія №50:

вулиця Китобоїв, 3, (МГ № 11);

вулиця Китобоїв, 14А, (НПУ).

Миколаївська гімназія № 45:

вулиця 4 Повздовжня, 72У, (ЗС №52242);

вулиця Космонавтів, 75У, (ЗС № 52240).

Миколаївська гімназія №57:

вулиця Лазурна, 48 (МЛ № 55).

Нагадаємо, що у Миколаєві, в мікрорайоні Соляні відновили ще одне укриття в дитячому садочку. Сховище може вмістити до 800 дітей та вихователів.