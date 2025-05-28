У Миколаєві оприлюднили адреси укриттів біля пунктів проведення НМТ
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- Світлана Іванченко
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17:53, 28 травня, 2025
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У Миколаєві триває національний мультипредметний тест, який проходить з 14 травня по 25 червня. Для безпеки учасників міська влада оприлюднила перелік укриттів біля закладів, де проходить тестування.
Як зазначили у пресслужбі мерії, пункти тестування розміщені на базі семи закладів загальної середньої освіти: ліцею ім. О. Ольжича, ліцеїв №19, №22, №28, а також гімназій №45, №50 і №57.
З огляду на безпекову ситуацію, міська влада наголосила, що головним пріоритетом є збереження життя і здоров’я учасників тестування.
«Пріоритетним завданням під час проведення зовнішніх вступних випробувань є збереження життя та здоров’я їх учасників, тому для проведення тестування будуть задіяні об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту вищезазначених закладів освіти», — йдеться у повідомленні.
Для кожного закладу визначено конкретні адреси укриттів, як у закладах освіти, так і поблизу. Повний перелік адрес оприлюднено на сайті Миколаївської міської ради.
Миколаївський ліцей імені О. Ольжича:
- проспект Корабелів, 4А, (ДНЗ №111);
- проспект Корабелів, 12Г, (МГ №58).
Миколаївський ліцей №19:
- вулиця Кузнецька, 21 (НПУ).
Миколаївський ліцей №22:
- провулок Радіо, 4/6У (ЗС №52080);
- проспект Центральний, 22Б/2, (ЗС № 52086);
- проспект Центральний, 24У,(ЗС № 52078);
- проспект Центральний, 22 (НПУ).
Миколаївський ліцей №28:
- проспект Богоявленський, 36У (ЗС № 52257);
- проспект Богоявленський, 38У (ЗС № 52259);
- вулиця Космонавтів, 60У (ЗС № 52252).
Миколаївська гімназія №50:
- вулиця Китобоїв, 3, (МГ № 11);
- вулиця Китобоїв, 14А, (НПУ).
Миколаївська гімназія № 45:
- вулиця 4 Повздовжня, 72У, (ЗС №52242);
- вулиця Космонавтів, 75У, (ЗС № 52240).
Миколаївська гімназія №57:
- вулиця Лазурна, 48 (МЛ № 55).
Нагадаємо, що у Миколаєві, в мікрорайоні Соляні відновили ще одне укриття в дитячому садочку. Сховище може вмістити до 800 дітей та вихователів.
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