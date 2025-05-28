  • середа

    28 травня, 2025

  • 18.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 28 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 18.5° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві оприлюднили адреси укриттів біля пунктів проведення НМТ

Укриття у миколаївському ліцеї №55. Архівне фото: «МикВісті»Укриття у миколаївському ліцеї №55. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві триває національний мультипредметний тест, який проходить з 14 травня по 25 червня. Для безпеки учасників міська влада оприлюднила перелік укриттів біля закладів, де проходить тестування. 

Як зазначили у пресслужбі мерії, пункти тестування розміщені на базі семи закладів загальної середньої освіти: ліцею ім. О. Ольжича, ліцеїв №19, №22, №28, а також гімназій №45, №50 і №57.

З огляду на безпекову ситуацію, міська влада наголосила, що головним пріоритетом є збереження життя і здоров’я учасників тестування. 

«Пріоритетним завданням під час проведення зовнішніх вступних випробувань є збереження життя та здоров’я їх учасників, тому для проведення тестування будуть задіяні об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту вищезазначених закладів освіти», — йдеться у повідомленні. 

Для кожного закладу визначено конкретні адреси укриттів, як у закладах освіти, так і поблизу. Повний перелік адрес оприлюднено на сайті Миколаївської міської ради. 

Миколаївський ліцей імені О. Ольжича:

  • проспект Корабелів, 4А, (ДНЗ №111);
  • проспект Корабелів, 12Г, (МГ №58).

Миколаївський ліцей №19:

  • вулиця Кузнецька, 21 (НПУ).

Миколаївський ліцей №22:

  • провулок Радіо, 4/6У (ЗС №52080);
  • проспект Центральний, 22Б/2, (ЗС № 52086);
  • проспект Центральний, 24У,(ЗС № 52078);
  • проспект Центральний, 22 (НПУ).

Миколаївський ліцей №28:

  • проспект Богоявленський, 36У (ЗС № 52257);
  • проспект Богоявленський, 38У (ЗС № 52259);
  • вулиця Космонавтів, 60У (ЗС № 52252).

Миколаївська гімназія №50:

  • вулиця Китобоїв, 3, (МГ № 11);
  • вулиця Китобоїв, 14А, (НПУ).

Миколаївська гімназія № 45:

  • вулиця 4 Повздовжня, 72У, (ЗС №52242);
  • вулиця Космонавтів, 75У, (ЗС № 52240).

Миколаївська гімназія №57:

  • вулиця Лазурна, 48 (МЛ № 55).

Нагадаємо, що у Миколаєві, в мікрорайоні Соляні відновили ще одне укриття в дитячому садочку. Сховище може вмістити до 800 дітей та вихователів.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві планують відкрити комунальний центр для людей похилого віку
Миколаївці вже отримали понад ₴116 млн компенсацій за пошкоджене від обстрілів житло
У Миколаєві відкриють центр для дітей з аутизмом: вже є 100 охочих
Реклама

Читайте також:

новини

«Раджу глянути в дзеркало», — Ільюк відповів Єрмолаєву, який назвав депутатів «земельними рішалами» після скандалу з будівництвом АЗС в зеленій зоні

Даріна Мельничук
новини

Звільнена з ДСНС після участі в «МастерШеф» миколаївська рятувальниця оскаржує рішення у суді

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Давайте чесно, це ваші колеги облажалися», — Домбровська попросила Єрмолаєва робити «крайніми» посадовців, а не депутатів

Світлана Іванченко
новини

У миколаївській поліклініці, де середня зарплата лікаря ₴31 тис., просять міськраду залишити їх у спокої і ні з ким не обʼєднувати

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві змінили схеми автобусних маршрутів №46 та №48

Світлана Іванченко

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві відкриють центр для дітей з аутизмом: вже є 100 охочих
Миколаївці вже отримали понад ₴116 млн компенсацій за пошкоджене від обстрілів житло
У Миколаєві планують відкрити комунальний центр для людей похилого віку

У миколаївській поліклініці, де середня зарплата лікаря ₴31 тис., просять міськраду залишити їх у спокої і ні з ким не обʼєднувати

Домбровська попросила Єрмолаєва робити «крайніми» посадовців, а не депутатів

56 хвилин тому

Головне сьогодні