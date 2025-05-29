За змову на тендерах оштрафували два підприємства, одне з них з Миколаївщини

Ремонт доріг, архівне фото «МикВісті»

Антимонопольний комітет України оштрафував на 272 тисячі гривень два підприємства за змову під час участі в тендерах. Одне з них — ТОВ «ГОСПОДАР-2», зареєстроване у місті Первомайськ на Миколаївщині.

Як повідомили в Південному міжобласному територіальному відділенні АМКУ, разом із ТОВ «ВБК «АЛЬФА» підприємства узгодили свої дії під час торгів на закупівлю будівельних робіт і поточного ремонту, які відбувалися у 2023-2024 роках.

За висновками комітету, учасники діяли узгоджено і порушили закон про економічну конкуренцію, що призвело до спотворення результатів торгів. За це компанії отримали штраф на загальну суму 272 тисячі гривень.

Згідно із законодавством, такі порушення є підставою для відмови компаніям в участі у державних закупівлях протягом трьох років.

Нагадаємо, що раніше на Одещині викрили змову між двома компаніями під час державних торгів на закупівлю матеріалів для Ізмаїльського морського порту. Їх оштрафували на понад 2,3 мільйони гривень.