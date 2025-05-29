Миколаївські спортсмени у складі збірної посіли 2 місце на чемпіонаті Європи з кіокушин карате

Миколаївські спортсмени на змаганнях у Варшаві. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській області

Спортсмени з Миколаївської області вибороли 11 нагород на чемпіонаті Європи з кіокушин карате ІКО-1, який проходив 24-25 травня у Варшаві, Польща.

Як повідомили у Федерації кіокушин карате України в Миколаївській області, за результатами змагань українська збірна посіла друге місце в командному заліку, поступившись лише господарям — збірній Польщі. Третє місце дісталося команді Румунії.

Миколаївські спортсмени на змаганнях у Варшаві. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській області Миколаївські спортсмени на змаганнях у Варшаві. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській області Миколаївські спортсмени на змаганнях у Варшаві. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській області

У складі національної збірної виступили 18 представників Миколаївщини, які загалом здобули 11 нагород різного ґатунку. Золоті медалі вибороли Роман Гуменюк, Георгій Юр'єв, Анна Галімон, Павло Воротнюк та Діана Квасніцька. Срібло вибороли Артем Ткач і Наталія Яніцька. Бронзовими призерами стали Анна Мєлєга, Роман Мартиненко, Олександр Стефанко та Ігнат Майданченко.

Підготовкою спортсменів до чемпіонату займалися тренери Юрій та Анастасія Галімон, а також Анатолій Яковенко.

Загалом у чемпіонаті взяли участь понад 1100 спортсменів із 27 країн. Україну представляли 100 учасників, які здобули 54 медалі: 17 золотих, 20 срібних і 17 бронзових.

Миколаївські спортсмени на змаганнях у Варшаві. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській області Миколаївські спортсмени на змаганнях у Варшаві. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській області

Нагадаємо, що спортсмени Миколаївщини вибороли дев’ять нагород на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате ІКО-1.