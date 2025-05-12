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Спортсмени із Миколаївщини стали призерами Всеукраїнського чемпіонату з кіокушин карате

Спортсмени Миколаївщини на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській областіСпортсмени Миколаївщини на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській області

Спортсмени Миколаївщини вибороли дев’ять нагород на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате ІКО-1 пам’яті Олександра Малофєєва «Воїн Світла», який відбувся 10 травня у Кам’янському на Дніпропетровщині.

Як повідомили у Федерації кіокушин карате України в Миколаївській області, на турнірі змагалися 270 учасників із 18 команд, що представляли шість регіонів країни: Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку, Полтавську, Кіровоградську та Миколаївську області.

Спортсмени Миколаївщини на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській областіСпортсмени Миколаївщини на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській області
Спортсмени Миколаївщини на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській областіСпортсмени Миколаївщини на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській області
Спортсмени Миколаївщини на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській областіСпортсмени Миколаївщини на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській області
Спортсмени Миколаївщини на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській областіСпортсмени Миколаївщини на Всеукраїнському чемпіонаті з кіокушин карате. Фото: Федерація кіокушин карате України в Миколаївській області

Миколаївщину представляли спортсмени Первомайської міської федерації кіокушин карате та вихованці Миколаївської обласної комунальної комплексної ДЮСШ №1.

В результаті змагань п’ятеро спортсменів здобули золоті медалі — Кирило Вовк, Денис Мартиненко, Ілля Михайловський, Аріна Непомяща та Дмитро Шутило. Ще четверо вибороли срібло — Єгор Кругленко, Іван Макогоненко, Павло Соколюк і Назар Назаратій.

Тренують переможців Юрій та Анастасія Галімон.

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени вибороли нагороди на Відкритому чемпіонаті міста Києва з кіокушин карате.  

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