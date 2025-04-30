Миколаївські спортсмени вибороли 5 нагород на кубку України з кіокушин карате
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- Світлана Іванченко
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18:07, 30 квітня, 2025
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Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на Відкритому чемпіонаті міста Києва з кіокушин карате, який пройшов 26-28 квітня.
Про це повідомили у Миколаївській Федерації Кіокушин Карате.
У змаганнях взяли участь бійці усіх вікових категорій та з усіх регіонів країни. Миколаївську область на чемпіонаті представляли сім спортсменів.
Золото вибороли Марина Смик, Діана Квасницька та Назар Назаратій. Срібло — у Романа Гуменюка, а бронзова нагорода — у Катерини Смик.
Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате ІFKK Ukraine Open Cup 2024.
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