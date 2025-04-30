Миколаївські спортсмени вибороли 5 нагород на кубку України з кіокушин карате

Відкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин Карате

Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на Відкритому чемпіонаті міста Києва з кіокушин карате, який пройшов 26-28 квітня.

Про це повідомили у Миколаївській Федерації Кіокушин Карате.

У змаганнях взяли участь бійці усіх вікових категорій та з усіх регіонів країни. Миколаївську область на чемпіонаті представляли сім спортсменів.

Відкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин Карате Відкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин Карате Відкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин Карате

Золото вибороли Марина Смик, Діана Квасницька та Назар Назаратій. Срібло — у Романа Гуменюка, а бронзова нагорода — у Катерини Смик.

Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате ІFKK Ukraine Open Cup 2024.