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Миколаївські спортсмени вибороли 5 нагород на кубку України з кіокушин карате

Відкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин КаратеВідкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин Карате

Спортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на Відкритому чемпіонаті міста Києва з кіокушин карате, який пройшов 26-28 квітня.  

Про це повідомили у Миколаївській Федерації Кіокушин Карате.

У змаганнях взяли участь бійці усіх вікових категорій та з усіх регіонів країни. Миколаївську область на чемпіонаті представляли сім спортсменів. 

Відкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин КаратеВідкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин Карате
Відкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин КаратеВідкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин Карате
Відкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин КаратеВідкритий кубок України з кіокушин карате. Фото: Миколаївська Федерація Кіокушин Карате

Золото вибороли Марина Смик, Діана Квасницька та Назар Назаратій. Срібло — у Романа Гуменюка, а бронзова нагорода — у Катерини Смик. 

Раніше повідомлялось, що миколаївські спортсмени завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате ІFKK Ukraine Open Cup 2024.

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