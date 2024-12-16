Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате в Одесі
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- Альона Коханчук
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13:54, 16 грудня, 2024
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Спортсмени з Миколаївщини завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате ІFKK Ukraine Open Cup 2024.
Про це повідомили у Первомайській Федерації Кіокушин Карате.
Зазначається, що 15 грудня у Одесі проходив відкритий кубок України з кіокушин карате у якому прийняли участь понад 600 спортсменів з восьми областей України.
У складі відокремленого підрозділу «Федерація кіокушин карате України» у Миколаївській області змагалися за перемогу 18 спортсменів Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячої юнацької спортивної школи №1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.
За результатом змагань чемпіони та призери UKRAINE Open Cup 2024:
- Смик Марина — золото
- Байрамова Амалія — золото
- Назаратій Назар — золото
- Петровський Максим — золото
- Гладь Софія — золото
- Мартиненко Роман — золото
- Пак Вероніка — золото
- Яніцька Наталі — золото
- Валянський Ярослав — золото
- Галенко Анастасія — срібло
- Галімон Анна — срібло
- Пак Константін — бронза
- Касьяновська Емілія — бронза
- Кругленко Єгор — бронза
Спортсменів для участі у змаганнях підготували тренери Галімон Юрій та Галімон Анастасія.
Нагадаємо, що у Києві 6 та 7 грудня відбувся всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Кубок Лівобережжя» ІКО-1, в яких взяли участь миколаївські спортсмени.
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