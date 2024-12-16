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Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате в Одесі

Спортсмени з Миколаївщини завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин КаратеСпортсмени з Миколаївщини завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате

Спортсмени з Миколаївщини завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате  ІFKK Ukraine Open Cup 2024.

Про це повідомили у Первомайській Федерації Кіокушин Карате.

Зазначається, що 15 грудня у Одесі проходив відкритий кубок України  з кіокушин карате у  якому прийняли участь понад 600 спортсменів з восьми областей України.

У складі відокремленого підрозділу «Федерація кіокушин карате України» у Миколаївській області змагалися за перемогу 18 спортсменів  Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячої юнацької спортивної школи №1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.

За результатом змагань чемпіони та призери UKRAINE Open Cup 2024:

  • Смик Марина — золото
  • Байрамова Амалія — золото
  • Назаратій Назар — золото
  • Петровський Максим — золото
  • Гладь Софія — золото
  • Мартиненко Роман — золото
  • Пак Вероніка — золото
  • Яніцька Наталі — золото
  • Валянський Ярослав — золото
  • Галенко Анастасія — срібло
  • Галімон Анна — срібло
  • Пак Константін — бронза
  • Касьяновська Емілія — бронза
  • Кругленко Єгор  — бронза

Спортсменів для участі у змаганнях підготували тренери Галімон Юрій та Галімон Анастасія.

Спортсмени з Миколаївщини завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин КаратеСпортсмени з Миколаївщини завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате

Нагадаємо, що у Києві 6 та 7 грудня відбувся всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Кубок Лівобережжя» ІКО-1, в яких взяли участь миколаївські спортсмени.

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