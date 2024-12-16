Миколаївські спортсмени вибороли нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате в Одесі

Спортсмени з Миколаївщини завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате

Спортсмени з Миколаївщини завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате ІFKK Ukraine Open Cup 2024.

Про це повідомили у Первомайській Федерації Кіокушин Карате.

Зазначається, що 15 грудня у Одесі проходив відкритий кубок України з кіокушин карате у якому прийняли участь понад 600 спортсменів з восьми областей України.

У складі відокремленого підрозділу «Федерація кіокушин карате України» у Миколаївській області змагалися за перемогу 18 спортсменів Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячої юнацької спортивної школи №1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.

За результатом змагань чемпіони та призери UKRAINE Open Cup 2024:

Смик Марина — золото

Байрамова Амалія — золото

Назаратій Назар — золото

Петровський Максим — золото

Гладь Софія — золото

Мартиненко Роман — золото

Пак Вероніка — золото

Яніцька Наталі — золото

Валянський Ярослав — золото

Галенко Анастасія — срібло

Галімон Анна — срібло

Пак Константін — бронза

Касьяновська Емілія — бронза

Кругленко Єгор — бронза

Спортсменів для участі у змаганнях підготували тренери Галімон Юрій та Галімон Анастасія.

Спортсмени з Миколаївщини завоювали нагороди на відкритому кубку України з кіокушин карате. Фото: Первомайська Федерація Кіокушин Карате

Нагадаємо, що у Києві 6 та 7 грудня відбувся всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Кубок Лівобережжя» ІКО-1, в яких взяли участь миколаївські спортсмени.