Миколаївські спортсмени вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате
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- Даріна Мельничук
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21:15, 09 грудня, 2024
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У Києві 6 та 7 грудня відбувся всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Кубок Лівобережжя» ІКО-1, в яких взяли участь миколаївські спортсмени.
Про це повідомляють організатори заходу.
Зазначається, на урочисте відкриття змагань завітали Президент Національної федерації кіокушин карате України Станіслав Близнюк та віце-президент Національної федерації кіокушин карате України Заур Мамедов.
У складі ВП «Федерація кіокушин карате України» у Миколаївській області прийняли участь 23 спортсмени з Миколаївської обласної комунальної комплексної ДЮСШ#1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.
За результатом змагань золото здобули:
- Ткач Артем;
- Мартиненко Денис;
- Кругленко Єгор;
- Непомяща Аріна;
- Журавльова Софія;
- Майдаченко Ігнат;
- Стефанко Олександр;
- Лопаткевич Іван;
- Крівцова Яна;
- Журавльов Іван;
Срібло здобули:
- Стефанко Максим;
- Вовк Кирило;
- Галенко Анастасія;
- Шутило Дмитро;
- Назаратій Назар;
- Назаратій Єгор.
Бронзу здобули:
- Мєлєга Анна;
- Гуменюк Роман;
- Байрамова Амалія;
- Петровський Максим.
Спортсменів підготували тренери Галімон Юрій та Галімон Анастасія.
Нагадаємо, у Південноукраїнську 30 листопада пройшов турнір з боксу на призи Енергоатома, в якому брали участь спортсмени з Кропивницького, Умані та Миколаєва.
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