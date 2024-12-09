Миколаївські спортсмени вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате

Спорсмени з Миколаєва вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате. Фото організаторів заходу

У Києві 6 та 7 грудня відбувся всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Кубок Лівобережжя» ІКО-1, в яких взяли участь миколаївські спортсмени.

Про це повідомляють організатори заходу.

Зазначається, на урочисте відкриття змагань завітали Президент Національної федерації кіокушин карате України Станіслав Близнюк та віце-президент Національної федерації кіокушин карате України Заур Мамедов.

У складі ВП «Федерація кіокушин карате України» у Миколаївській області прийняли участь 23 спортсмени з Миколаївської обласної комунальної комплексної ДЮСШ#1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.

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За результатом змагань золото здобули:

Ткач Артем;

Мартиненко Денис;

Кругленко Єгор;

Непомяща Аріна;

Журавльова Софія;

Майдаченко Ігнат;

Стефанко Олександр;

Лопаткевич Іван;

Крівцова Яна;

Журавльов Іван;

Срібло здобули:

Стефанко Максим;

Вовк Кирило;

Галенко Анастасія;

Шутило Дмитро;

Назаратій Назар;

Назаратій Єгор.

Бронзу здобули:

Мєлєга Анна;

Гуменюк Роман;

Байрамова Амалія;

Петровський Максим.

Спорсмени з Миколаєва вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате. Фото організаторів заходу Спорсмени з Миколаєва вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате. Фото організаторів заходу

Спортсменів підготували тренери Галімон Юрій та Галімон Анастасія.

Нагадаємо, у Південноукраїнську 30 листопада пройшов турнір з боксу на призи Енергоатома, в якому брали участь спортсмени з Кропивницького, Умані та Миколаєва.