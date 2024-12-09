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Миколаївські спортсмени вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате

Спорсмени з Миколаєва вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате. ФотоСпорсмени з Миколаєва вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате. Фото організаторів заходу

У Києві 6 та 7 грудня відбувся всеукраїнський турнір з кіокушин карате «Кубок Лівобережжя» ІКО-1, в яких взяли участь миколаївські спортсмени.

Про це повідомляють організатори заходу.

Зазначається, на урочисте відкриття змагань завітали Президент Національної федерації кіокушин карате України Станіслав Близнюк та віце-президент Національної федерації кіокушин карате України Заур Мамедов. 

У складі ВП «Федерація кіокушин карате України» у Миколаївській області прийняли участь 23 спортсмени з Миколаївської обласної комунальної комплексної ДЮСШ#1 та Первомайської міської федерації кіокушин карате.

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За результатом змагань золото здобули:

  • Ткач Артем; 
  • Мартиненко Денис;
  • Кругленко Єгор;
  • Непомяща Аріна;
  • Журавльова Софія;
  • Майдаченко Ігнат;
  • Стефанко Олександр;
  • Лопаткевич Іван;
  • Крівцова Яна;
  • Журавльов Іван;

Срібло здобули:

  • Стефанко Максим;
  • Вовк Кирило;
  • Галенко Анастасія;
  • Шутило Дмитро; 
  • Назаратій Назар; 
  • Назаратій Єгор. 

Бронзу здобули:

  • Мєлєга Анна;
  • Гуменюк Роман; 
  • Байрамова Амалія;
  • Петровський Максим. 
Спорсмени з Миколаєва вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате. ФотоСпорсмени з Миколаєва вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате. Фото організаторів заходу
Спорсмени з Миколаєва вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате. ФотоСпорсмени з Миколаєва вибороли нарогоди на змаганнях з кіокушин карате. Фото організаторів заходу

Спортсменів підготували тренери Галімон Юрій та Галімон Анастасія. 

Нагадаємо, у Південноукраїнську 30 листопада пройшов турнір з боксу на призи Енергоатома, в якому брали участь спортсмени з Кропивницького, Умані та Миколаєва.

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