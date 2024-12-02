Миколаївські спортсмени вибороли перше місце на турнірі з боксу
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
6:39, 02 грудня, 2024
-
У Південноукраїнську 30 листопада пройшов турнір з боксу на призи Енергоатома, в якому брали участь спортсмени з Кропивницького, Умані та Миколаєва.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Вихованці миколаївської СДЮСШОР №6 (спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву) з боксу посіли перше місце.
- Кирило Майнгард — вагова категорія 52 кілограми
- Ілкін Гусейнов — вагова категорія 54 кілограми
Підготували спортсменів тренери Віталій Бакалець, Олексій Капацина та Олег Машкін.
Нагадаємо, що миколаївські кікбоксерки здобули 18 нагород на чемпіонаті України, який проходив у Вінниці.
Останні новини про: Спорт