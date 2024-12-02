Миколаївські спортсмени вибороли перше місце на турнірі з боксу

Переможці турніру з боксу на призи Енергоатома в Південноукраїнську, фото опублікувало Управління у справах спорту

У Південноукраїнську 30 листопада пройшов турнір з боксу на призи Енергоатома, в якому брали участь спортсмени з Кропивницького, Умані та Миколаєва.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Вихованці миколаївської СДЮСШОР №6 (спортивна дитячо-юнацька школа олімпійського резерву) з боксу посіли перше місце.

Кирило Майнгард — вагова категорія 52 кілограми

Ілкін Гусейнов — вагова категорія 54 кілограми

Підготували спортсменів тренери Віталій Бакалець, Олексій Капацина та Олег Машкін.

Нагадаємо, що миколаївські кікбоксерки здобули 18 нагород на чемпіонаті України, який проходив у Вінниці.