На Одещині відкриють мобільне відділення «Нової пошти» замість зруйнованого
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- Марія Хаміцевич
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14:00, 30 травня, 2025
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У Ізмаїлі на Одещині невдовзі почне працювати мобільне відділення «Нової пошти» — воно тимчасово замінить зруйноване під час недавньої російської атаки.
Про це повідомила пресслужба компанії.
У «Новій пошті» зазначають, що нове рішення дозволить мешканцям міста й надалі отримувати та надсилати посилки попри наслідки обстрілу.
«Наразі пожежа повністю зупинена. Ніхто з працівників не постраждав», — запевнили у компанії.
Також повідомляється, що компанія вже контактує з клієнтами, чиї відправлення були знищені внаслідок атаки, для врегулювання питань компенсації.
Нагадаємо, що росіяни вдарили по відділенню Нової пошти вночі 30 травня з безпілотників. Після удару спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів
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