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На Одещині відкриють мобільне відділення «Нової пошти» замість зруйнованого

Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: Нова поштаРосіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: Нова пошта

У Ізмаїлі на Одещині невдовзі почне працювати мобільне відділення «Нової пошти» — воно тимчасово замінить зруйноване під час недавньої російської атаки.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У «Новій пошті» зазначають, що нове рішення дозволить мешканцям міста й надалі отримувати та надсилати посилки попри наслідки обстрілу.

«Наразі пожежа повністю зупинена. Ніхто з працівників не постраждав», — запевнили у компанії.

Також повідомляється, що компанія вже контактує з клієнтами, чиї відправлення були знищені внаслідок атаки, для врегулювання питань компенсації.

Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: Нова поштаРосіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: Нова пошта
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: Нова поштаРосіяни знищили відділення «Нової пошти» на Одещині. Фото: Нова пошта

Нагадаємо, що росіяни вдарили по відділенню Нової пошти вночі 30 травня з безпілотників. Після удару спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів

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