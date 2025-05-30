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Старшокласники самі обиратимуть, що вивчати: МОН затвердило нову програму

Миколаївські школярі. Архівне фото Миколаївські школярі. Архівне фото "МикВісті"

Міністерство освіти і науки України затвердило нову Типову освітню програму для старшої школи. Вона стане основою для впровадження реформи в освіті.

Про це повідомили у МОН.

Тепер учні 10–12 класів зможуть самостійно обирати свій навчальний профіль і предмети. Наприклад, обравши математичний профіль, школярі вчитимуться поглиблено математиці та іншим предметам цього напряму. Також можна буде додатково вибирати курси, що розширюють знання в обраній сфері, або брати уроки з інших галузей — наприклад, курс театру, навіть якщо профіль математичний. Усі школярі вивчатимуть і обов’язкові предмети, з яких потім складатимуть іспити після 12 класу.

Програма також дає можливість формувати змінні групи для навчання вибіркових предметів, зменшує кількість обов’язкових предметів: замість 14, як раніше в 11 класі, в 12-му може бути лише 5–8 залежно від профілю. Зазначається, що школи отримають більше свободи — вони зможуть самостійно створювати програми для непрофільних курсів, не обов’язково використовуючи затверджені шаблони.

Типова програма містить таблиці з годинами на предмети для трьох напрямів: мовно-літературного, соціально-гуманітарного і STEM. На основі цих кластерів ліцеї зможуть формувати різні профілі.

У 10 класі учні проходитимуть адаптаційний етап — у першому семестрі кількість годин на основні предмети буде однаковою для всіх, аби дати змогу краще зрозуміти особливості профілю та при потребі змінити його. У другому семестрі профільних предметів стане більше. В 11–12 класах учні зосередяться на обраному напрямі, а кількість обов’язкових для всіх предметів зменшуватиметься.

Нагадаємо, що у Міністерстві освіти і науки роз’яснили, хто вирішує скільки школярі відпочиватимуть на канікулах. Там наголосили, що тривалість навчального року встановлюють у кожній школі окремо.

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