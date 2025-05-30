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Багатодітним та прийомним сім’ям спростили доступ до субсидій, — рішення уряду

Багатодітним та прийомним сім’ям спростили доступ до субсидій. Ілюстративне фото з PixabayБагатодітним та прийомним сім’ям спростили доступ до субсидій. Ілюстративне фото з Pixabay

Кабінет міністрів України оновив правила призначення житлових субсидій, аби полегшити їхнє отримання для певних категорій родин.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни стосуються дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, а також багатодітних родин, у яких проживає троє і більше дітей, і хоча б одна з них перебуває під опікою чи піклуванням.

Вказується, що таким родинам субсидію зможуть призначати навіть у випадках, які раніше вважалися підставами для відмови. Зокрема:

  • якщо сім’я купила нерухомість, земельну ділянку, транспорт або будматеріали;
  • якщо житло зареєстроване на дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування;
  • якщо така дитина має депозит у банку на понад 100 тисяч гривень.

Крім того, встановлено чіткий поріг боргу за комуналку, який впливає на можливість отримання субсидії. Тепер він становить 0,5 мінімальної зарплати (на початок року) і має бути простроченим більше трьох місяців.

Нагадаємо, що з квітня відбувся перерахунок пенсій для однієї категорії пенсіонерів, тарифи на комунальні послуги залишаться без змін, а платіжки за опалення у квітні будуть суттєво меншими.

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