Багатодітним та прийомним сім’ям спростили доступ до субсидій, — рішення уряду
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- Альона Коханчук
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20:51, 30 травня, 2025
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Кабінет міністрів України оновив правила призначення житлових субсидій, аби полегшити їхнє отримання для певних категорій родин.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зміни стосуються дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, а також багатодітних родин, у яких проживає троє і більше дітей, і хоча б одна з них перебуває під опікою чи піклуванням.
Вказується, що таким родинам субсидію зможуть призначати навіть у випадках, які раніше вважалися підставами для відмови. Зокрема:
- якщо сім’я купила нерухомість, земельну ділянку, транспорт або будматеріали;
- якщо житло зареєстроване на дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування;
- якщо така дитина має депозит у банку на понад 100 тисяч гривень.
Крім того, встановлено чіткий поріг боргу за комуналку, який впливає на можливість отримання субсидії. Тепер він становить 0,5 мінімальної зарплати (на початок року) і має бути простроченим більше трьох місяців.
Нагадаємо, що з квітня відбувся перерахунок пенсій для однієї категорії пенсіонерів, тарифи на комунальні послуги залишаться без змін, а платіжки за опалення у квітні будуть суттєво меншими.
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