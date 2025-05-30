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Україна залучить майже $3 млрд від Японії під гарантії доходів з активів РФ, — Шмигаль

Україна залучить майже $3 млрд від Японії під гарантії доходів з активів РФ. Фото: Telegram/ Денис ШмигальУкраїна залучить майже $3 млрд від Японії під гарантії доходів з активів РФ. Фото: Telegram/ Денис Шмигаль

Кабінет міністрів України погодив залучення майже 3 мільярдів доларів від Японії. Гроші будуть надані під гарантії доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 травня.

За словами Дениса Шмигаля, ці кошти спрямують на фінансування пріоритетних потреб держбюджету. Він підкреслив, що навіть в умовах війни Україна зберігає макрофінансову стабільність.

Крім того, прем’єр нагадав, що уряд уже має попередню домовленість щодо восьмого перегляду програми співпраці з МВФ. Після затвердження документа Виконавчою радою Фонду Україна очікує черговий транш у розмірі близько 500 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Японія погодилася передавати Україні супутникові геопросторові дані, включаючи радарні знімки з орбіти.

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