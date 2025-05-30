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Врятував брата з пожежі: підліток з Миколаївщини отримав відзнаку Президента «Майбутнє України»

Дмитро Амальський врятував брата з пожежі. Фото: ДСНСДмитро Амальський врятував брата з пожежі. Фото: ДСНС

Дмитра Амальського з Миколаївщині, який врятував брата з пожежі, нагородили відзнакою Президента України «Майбутнє України». 

Відповідний указ №356/2025 підписав Президент Володимир Зеленський 30 травня.

У документі зазначається, що юнак отримує нагороду за прояв особистої хоробрості, відваги та стійкості.

«За прояв особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України, її розвитку та гідного майбутнього», — йдеться в указі.

Нагадаємо, що 11 січня цього року у будинку багатодітної родини Амальських сталася пожежа. У момент займання в одній із кімнат перебував молодший брат Дмитра. Хлопець витягнув дитину з приміщення, передав матері, після чого намагався самостійно загасити вогонь до прибуття рятувальників.

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