Біля Снігурівки обмежать рух через знищення боєприпасів

На Снігурівщині 31 травня перекриють рух транспорту. Фото: Іван Кухта

У Миколаївській області біля Снігурівки 31 травня перекриють рух транспорту через знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Зазначається, що рух перекриють з 08:00 до 10:00 по автошляхах Т-1508 та Т-1505 у напрямку Миколаєва, Снігурівки та Березенгуватого.

«Прошу водіїв враховувати дану інформацію. Дякую за розуміння! Ваша обережність — запорука безпеки!», — додав Іван Кухта.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області планують витратити 946 мільйонів гривень на ремонт на 814 кілометрів автошляхів державного значення.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на додаткові роботи з експлуатаційного утримання дорігдержавного значення. Загальна очікувана вартість 290 мільйонів гривень.