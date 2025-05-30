Біля Снігурівки обмежать рух через знищення боєприпасів
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- Даріна Мельничук
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18:15, 30 травня, 2025
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У Миколаївській області біля Снігурівки 31 травня перекриють рух транспорту через знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Зазначається, що рух перекриють з 08:00 до 10:00 по автошляхах Т-1508 та Т-1505 у напрямку Миколаєва, Снігурівки та Березенгуватого.
«Прошу водіїв враховувати дану інформацію. Дякую за розуміння! Ваша обережність — запорука безпеки!», — додав Іван Кухта.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області планують витратити 946 мільйонів гривень на ремонт на 814 кілометрів автошляхів державного значення.
Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на додаткові роботи з експлуатаційного утримання дорігдержавного значення. Загальна очікувана вартість 290 мільйонів гривень.
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