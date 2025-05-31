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Ніколи не пізно мати щасливе дитинство: історія прийомної сім’ї з Миколаївщини

  • Пресреліз

  • БО «Українська Освітня Платформа»

  • 10:25, 31 травня, 2025

Історія Тетяни, яка стала прийомною мамою трьох підлітків, доводить: ніколи не пізно змінити чиєсь життя і подарувати шанс на щасливе дитинство.

Жінка виховувала двох біологічних дітей і не раз замислювалась над долею тих, хто зростає без батьківської любові. Страхи й сумніви стримували її, допоки до школи, де вона працює, не прийшла патронатна мама з дітьми, яких готували до переведення в інтернат.

Саме тоді Тетяна вперше побачила Ярослава, Єлизавету і Валерія. Погляд одного з хлопців змінив усе. «Якби мене у такому віці забирали в інтернат, що б я відчувала?» - згадує Тетяна свої думки в той момент. З того часу її життя і життя трьох дітей змінилося назавжди.

«Я сказала: хочу подарувати вам щасливе дитинство, наскільки це можливо. А він відповів: «Мені вже пізно…» Зі сльозами на очах я промовила: у мене ще є три роки. Сьогодні йому дев’ятнадцять. Він студент коледжу. Часто згадує ті слова і каже: «Дякую, мамо, що врятувала нас від інтернату», - ділиться жінка.

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Проте шлях до родинного затишку був непростим: адаптація, емоційні виклики, подолання недовіри - усе це потребує сили, терпіння і підтримки.

Саме таку підтримку Тетяна отримала, долучившись до проєкту «Обійми 2.0», який реалізується БО «Українська Освітня Платформа» у співпраці з Миколаївськими обласною та міською службами у справах дітей, обласним та міським центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг. Проєкт передбачає навчальні тренінги, індивідуальні консультації, професійний супровід для прийомних родин. «Обійми 2.0» - це не лише про допомогу. Це знання, розуміння, нові інструменти і віра: що з труднощами можна впоратись.

«Треба вчитися чути дитину, ставити себе на її місце. Порозуміння - ключ до всього», - впевнена Тетяна.

Особливу роль у реалізації проєкту відіграє співпраця з місцевими неурядовими організаціями та органами місцевого самоврядування. Саме завдяки партнерству на місцях вдається створити середовище, в якому діти можуть відчувати себе захищеними та потрібними.

На жаль, історії, подібні до цієї, - рідкість. Адже прийняти у родину підлітка наважуються одиниці. Саме тому «Обійми 2.0» - це про підтримку тих, хто вже зробив крок назустріч дитині, і про натхнення для тих, хто ще вагається.

«Кожна така родина - це безцінний приклад для інших. Завдяки участі в проєкті «Обійми 2.0» прийомні батьки та батьки-вихователі мають додаткову підтримку психологів та відповідних фахівців. Ми бачимо як зростає довіра, як змінюється атмосфера в родинах. Це результат системної підтримки й справжнього партнерства», - зазначає Ірина Пономарьова, керівниця служби у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації.

Проєкт «Обійми 2.0» реалізується БО «Українська Освітня Платформа» за підтримки International Rescue Committee in Ukraine в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

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