На Сумщині розширили обов’язкову евакуацію ще на 11 населених пунктів

Дівчинка чекає на евакуацію. Фото: РБК-Україна

У Сумській області розширили обовʼязкову евакуацію ще на 11 населених пунктів. Усе тому, що через постійні обстріли прикордоння цивільні перебувають у небезпеці.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Рішення стосується Горобівки, Штанівки, Воронівки, Янченків, Цимбалівки, Шкуратівки, Кровного, Миколаївки, Руднівки, Спаського і Капітанівки. Всім, хто потребує допомоги, налають транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове розміщення та соціальні виплати, зазначили в ОВА.

Влада закликає міцевих не зволікати з рішенням про евакуацію. До евакуаційного штабу в Сумському районі можна звернутися за цим номером — 050 650 70 83.

На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

Нагадаємо, вісьмох дітей з Миколаївщини евакуювали на Рівненщину. Малюків віком від 3 місяців до 2 років, поселили в обласному будинку дитини.