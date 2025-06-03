В Одесі на Трасі здоровʼя відкрили скульптуру, яку планували встановити понад 20 років тому в Нью-Йорку

Встановлення скульптури «Корабель Землі» на Тарасі здоровʼя в Одесі, фото: «МикВісті»

На Трасі здоров’я в Одесі, біля пляжу «Відрада», з’явився новий артоб’єкт — скульптурна композиція «Корабель Землі». Автор проєкту — одеський скульптор Михайло Рева.

Як повідомили у міськраді Одеси, цей задум виник ще понад 20 років тому.

За словами автор проєкту, спочатку композицію планували встановити в Нью-Йорку — на Бродвеї, 2. Проте трагедія 11 вересня 2001 року змінила плани, і проєкт довгий час залишався нереалізованим.

— І ось сьогодні, біля Траси здоров’я в Одесі, ми відкрили скульптурну композицію «Корабель Землі». Ідеєю цього проєкту стало осмислення нашого дому — планети Земля, що пливе у безкрайніх просторах Всесвіту. Ми, немов діти, будуємо з кубиків свій ідеальний світ, та він беззахисний і вкрай тендітний. Від людства залежить так багато… Що вкладемо в цей світ — творення чи хаос руйнування?, — сказав Михайло Рева на відкритті.

Відкриття скульптури «Корабель Землі» на Тарасі здоровʼя в Одесі, фото: Генадій Труханов Відкриття скульптури «Корабель Землі» на Тарасі здоровʼя в Одесі, фото: Генадій Труханов Відкриття скульптури «Корабель Землі» на Тарасі здоровʼя в Одесі, фото: Генадій Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов висловив переконання, що «Корабель Землі» стане новим символом Одеси, місцем зустрічей і натхнення.

«В Одесі зʼявилася ще одна прекрасна скульптура — точка тяжіння, наповнена глибоким філософським змістом», — йдеться в повідомлені.

Відкриття скульптури «Корабель Землі» на Тарасі здоровʼя в Одесі, фото: Генадій Труханов Відкриття скульптури «Корабель Землі» на Тарасі здоровʼя в Одесі, фото: Генадій Труханов Відкриття скульптури «Корабель Землі» на Тарасі здоровʼя в Одесі, фото: Генадій Труханов

Нагадаємо, нещодавно Одеська міська рада ухвалила рішення встановити пам’ятник Лесі Українці, який стане об’єктом місцевого значення. Монумент планують розмістити в парку Космонавтів на проспекті Лесі Українки (колишній проспект Гагаріна), або ж на Приморському бульварі замість пам’ятника Пушкіну.